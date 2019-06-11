Üniversite sınavı başvurusu iptal edilen öğrenci haklı bulundu

Antalya'da yaşayan Merihan Neris Canak, YKS'ye girmek için 12 Şubat 2019 tarihinde başvuru yaptı. 1 gün sonra da okul müdürü Ş.İ.U. ile birlikte sınav ücretini ÖSYM'nin ' https://odeme.osym.gov.tr/ ' sayfası üzerinden 'kartlı ödeme sistemi' ile online olarak ödedi. Öğrenci ve müdür, iddiaya göre, ekranı kontrol ettiklerinde 'İşleminiz tamamlandı' yazısını gördükleri için ödemenin tamamlandığını sandı. Ancak Merihan Neris Canak, 28 Mart 2019'da sınav yeri kağıdını çıkarmak için ' https://ais.osym.gov.tr ' adresine girdiğinde YKS başvurusunu göremedi.

KDK'YA BAŞVURDU

ÖSYM'yi arayan Canak'a, bankanın '3D' hatası verdiği, bu nedenle ödemenin gerçekleşmediği ve başvurunun iptal edildiği söylendi. Sınava giremeyeceği için yıl kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Canak, çözüm için 5 Nisan'da KDK'ya başvurdu. Canak, KDK'ya verdiği dilekçede, hesabının bulunduğu bankadan veya ÖSYM'den ödeme yapılmadığına dair ikaz gelmediğini, başvurusunun iptal edildiği bilgisi verilseydi 19 Mart 2019'da 1 günlük açılan 'geç başvuru' hakkını kullanabileceğini belirtti. Öğrenci, kendisinden kaynaklanmayan bu durum nedeniyle yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için sınav ücretini ödeme koşuluyla sisteme kaydının yapılmasını talep etti.

ÖSYM: İŞLEM BİTMEDEN SAYFA KAPATILDI

Başvuru üzerine konuyu araştıran KDK, online ödeme işleminin taraflarından bilgi ve belge istedi. KDK'ya ÖSYM, kurumun çalıştığı kamu bankası ve öğrencinin hesabının olduğu bankadan log kayıtları ile cevabi yazılar gönderildi. ÖSYM'den gelen yazıda öğrencinin 2 defa YKS için ödeme girişiminde bulunduğu savunulurken, ilkinde '3D Secure' şifresini girmediği veya hatalı girdiği, ikincisinde ise belirlenen sürede işlemi tamamlamadığı için ödeme işlemini gerçekleştiremediği öne sürüldü. Başkanlık, öğrencinin ikinci ödeme girişimini tamamlayamamasının nedeninin şifreyi girdikten sonra karşısına gelen 'Lütfen bekleyiniz işleminiz devam etmektedir' mesajı sırasında sayfayı kapatması olduğunu iddia etti.