HABER

Üniversite sınavına 5 gün kala, Nesibe Aydın’dan son taktikler

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 14:16 | Son Güncelleme

35 yıllık yayıncılık tecrübesi ve uyguladığı dershane+okul eğitim modeli ile binlerce öğrencinin ulusal ve uluslararası en prestijli üniversitelere yerleşmesini sağlayan Nesibe Aydın Okulları Eğitim Uzmanları, milyonlarca adayın ter dökeceği üniversite sınavına son 5 gün kala, sınava girecek adaylara önemli tavsiyelerde bulundu.Son Güne Kadar Çalışan Kazanır15 Haziran Cumartesi günü uygulanacak TYT (Temel Yeterlilik Testi) ile 16 Haziran Pazar günü uygulanacak olan AYT’nin (Alan Yeterlilik Testi) akıl yürütme ve bilgi gerektiren sorulara dayandığını belirten uzmanlar, sınav sonuçlarına etki edecek en önemli faktörün, sınavdan önceki son güne kadar çalışmak olduğunu belirttiler.TYT’de (Temel Yeterlilik Testi) belirleyici faktörün, soruları “hızlı ve doğru çözmek” olduğunu hatırlatan uzmanlar, adayların sınav stratejilerini oluşturmaları ve eksiklerini gidermeleri için son güne kadar “süre tutarak” soru çözmeye devam etmeleri gerektiğini vurguladılar.AYT’nin (Alan Yeterlilik Testi) ise bilgiyi ölçmeye ve kullanmaya yönelik bir sınav olduğunun unutulmaması gerektiğini belirten Nesibe Aydın Okulları uzmanları, adayların sözel konuları sık sık tekrar etmelerinin ve formülleri son güne kadar gözden geçirmelerinin bilginin kalıcı olarak hafızada yer etmesi için en faydalı yöntem olduğunun altını çizdiler.Heyecanı ve Stresi YönetinSınava sayılı günler kala birçok adayın, başarılı olamama endişesi ve emeklerinin boşa gideceği korkusu yaşadığını belirten uzmanlar, kontrol altına alınan heyecanın sınava odaklanmaya yardımcı olacağını, endişelerinden arınarak stresi yönetebilen ve ders çalışmaya devam eden adayların kendilerine olan güveninin artacağını söylediler.Beslenme ve Uyku Düzenine Dikkat EdinHeyecan ve stres olgusunun arttığı dönemlerde, yeme alışkanlığı ve uyku düzeninde çeşitli değişimler yaşanmasının normal olduğunu belirten uzmanlar, adayları bu durumla başa çıkabilmeleri için beslenme alışkanlıklarını değiştirmeden az yağlı ve hafif yiyecekler yemelerini tavsiye ettiler.

35 yıllık yayıncılık tecrübesi ve uyguladığı dershane+okul eğitim modeli ile binlerce öğrencinin ulusal ve uluslararası en prestijli üniversitelere yerleşmesini sağlayan Nesibe Aydın Okulları Eğitim Uzmanları, milyonlarca adayın ter dökeceği üniversite sınavına son 5 gün kala, sınava girecek adaylara önemli tavsiyelerde bulundu.

Son Güne Kadar Çalışan Kazanır
15 Haziran Cumartesi günü uygulanacak TYT (Temel Yeterlilik Testi) ile 16 Haziran Pazar günü uygulanacak olan AYT’nin (Alan Yeterlilik Testi) akıl yürütme ve bilgi gerektiren sorulara dayandığını belirten uzmanlar, sınav sonuçlarına etki edecek en önemli faktörün, sınavdan önceki son güne kadar çalışmak olduğunu belirttiler.
TYT’de (Temel Yeterlilik Testi) belirleyici faktörün, soruları “hızlı ve doğru çözmek” olduğunu hatırlatan uzmanlar, adayların sınav stratejilerini oluşturmaları ve eksiklerini gidermeleri için son güne kadar “süre tutarak” soru çözmeye devam etmeleri gerektiğini vurguladılar.
AYT’nin (Alan Yeterlilik Testi) ise bilgiyi ölçmeye ve kullanmaya yönelik bir sınav olduğunun unutulmaması gerektiğini belirten Nesibe Aydın Okulları uzmanları, adayların sözel konuları sık sık tekrar etmelerinin ve formülleri son güne kadar gözden geçirmelerinin bilginin kalıcı olarak hafızada yer etmesi için en faydalı yöntem olduğunun altını çizdiler.

Heyecanı ve Stresi Yönetin
Sınava sayılı günler kala birçok adayın, başarılı olamama endişesi ve emeklerinin boşa gideceği korkusu yaşadığını belirten uzmanlar, kontrol altına alınan heyecanın sınava odaklanmaya yardımcı olacağını, endişelerinden arınarak stresi yönetebilen ve ders çalışmaya devam eden adayların kendilerine olan güveninin artacağını söylediler.

Beslenme ve Uyku Düzenine Dikkat Edin
Heyecan ve stres olgusunun arttığı dönemlerde, yeme alışkanlığı ve uyku düzeninde çeşitli değişimler yaşanmasının normal olduğunu belirten uzmanlar, adayları bu durumla başa çıkabilmeleri için beslenme alışkanlıklarını değiştirmeden az yağlı ve hafif yiyecekler yemelerini tavsiye ettiler. Vücudun biyolojik saatini sınav saatlerine göre ayarlayabilmesi için adayların bugünden itibaren her gün düzenli olarak 23.00-24.00 gibi yatıp, 07.00-07.30 gibi kalkmalarını öneren uzmanlar, bu yöntem ile yaşanabilecek uyku bozukluklarının da önüne geçilebileceğini belirttiler.
Adaylar en büyük heyecanı, sınav sabahında ve sınav esnasında yaşadıkları için, Nesibe Aydın Okulları uzmanları kendilerine şu tavsiyelerde bulundular:
"Sınav, sınavdan önce kazanılır. Öncelikle bugüne kadar yaptığınız birikimlere ve kendinize güvenin.
Sınav sabahı, en geç 07.00 - 07.30 da kalkıp, doyurucu ve sağlıklı bir kahvaltı yapın. Eğer, kahvaltı yapamazsanız paniklemeyin; küçük bir sandviç hazırlayıp yolda veya sınav yerinde tüketin.
Evden çıkmadan önce mutlaka sınava götüreceğiniz evrakların eksiksiz olduğunu bir kez daha kontrol edin.
Adaylar, saat 09.30’dan itibaren sınav salonlarına alınmaya başlayacaktır. Saat 10.00’da mutlaka sizin için belirlenen sırada oturmuş olmalısınız. Saat 10.00’da sınav binasında olsanız bile sıranızda hazır olmadığınız takdirde sınava alınmazsınız.
Sınav süresince, sınav salonundan çıkışınıza izin verilmeyeceğini unutmayın. Bu nedenle sınav salonuna girmeden önce mutlaka kişisel ihtiyaçlarınızı giderin.
Kitapçıkların dağıtımından itibaren sınav başlayıncaya kadar gözetmenlerin tüm uyarılarını dikkatlice dinleyin ve sınav kitapçığını baştan sona kontrol edin.
Soruları tam ve dikkatli okuyun. Başarının önündeki en büyük engel dikkatsizliktir. Dikkatsizliğin en yoğun olduğu zaman dilimi ise heyecanın en yoğun olduğu, sınavın ilk 10 dakikasıdır. Bu nedenle ilk 10 dakikada zor sorularla uğraşmak yerine, kolay soruları seçerek heyecanınızı azaltın.
Soruların kolay, orta ve zor olarak karışık dizildiğini unutmayın ve yapamadığınız bir soru olursa o soruyu atlayıp yanına bir işaret koyarak bir sonraki soruya geçin. Zor sorularla inatlaşarak zaman kaybetmeyin. Unutmayın, zor soru yapan değil çok soru yapan kazanır."
Heyecanın doruğa çıktığı bu dönemde en önemli unsurun stres kontrolü olduğunu belirten Nesibe Aydın Okulları uzmanları, heyecanını kontrol eden ve emeklerin karşılığını alacağına inanarak kendisini motive eden adayların hedeflerine mutlaka ulaşacaklarının altını çizdiler.

PARTNERAmine'den öncesi skandal! Müslüman olan da var seks mesajlarıyla...Amine'den öncesi skandal! Müslüman olan da var seks mesajlarıyla...
Karabodur kirazda hasat başladıKarabodur kirazda hasat başladı
Kore Gazisi Yusuf Babacan’a son görevKore Gazisi Yusuf Babacan’a son görev
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyanın diline düştü! Herkes dalga geçiyor

Sosyal medyanın diline düştü! Herkes dalga geçiyor

Soylu: Tüm İstanbul'dan 6 ay süre istiyorum

Soylu: Tüm İstanbul'dan 6 ay süre istiyorum

Türkiye'den İzlanda'ya sert tepki: Gereği yapılacak

Türkiye'den İzlanda'ya sert tepki: Gereği yapılacak

Bakan Kasapoğlu'ndan İzlanda kararı!

Bakan Kasapoğlu'ndan İzlanda kararı!

Yusuf Yazıcı bombası! Sosyal medyadan paylaştı

Yusuf Yazıcı bombası! Sosyal medyadan paylaştı

Yıldırım-İmamoğlu ortak yayınının günü ve moderatörü belli oldu

Yıldırım-İmamoğlu ortak yayınının günü ve moderatörü belli oldu

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Azez'deki TSK üssüne saldırı! 1 asker şehit, 4 asker yaralı

Azez'deki TSK üssüne saldırı! 1 asker şehit, 4 asker yaralı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Helikopterden düşen asker şehit oldu!

Helikopterden düşen asker şehit oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Borcunu ödemedi diye vurdu, kanaması başlayınca bakın ne yaptı

Borcunu ödemedi diye vurdu, kanaması başlayınca bakın ne yaptı

Ayder Yaylası eski sakinliğine kavuştu

Ayder Yaylası eski sakinliğine kavuştu

Tek tek topladılar! Erzurum'da korkutan görüntü

Tek tek topladılar! Erzurum'da korkutan görüntü

İzlanda'daki skandal sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TFF Başkanı Nihat Özdemir’e telefon

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TFF Başkanı Nihat Özdemir’e telefon!

Kardemir’de korkutan patlama!

Kardemir’de korkutan patlama!

Bakanlık Pençe Harekatı'ndaki son duruma ilişkin açıklama yaptı

Bakanlık Pençe Harekatı'ndaki son duruma ilişkin açıklama yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.