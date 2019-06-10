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Üniversite sınavına hazırlanan Cemile, fenalaşıp öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 15:22 | Son Güncelleme

BOLU'da evlerinde otururken rahatsızlanan Sedef Cemile Keskin(18), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Üniversite sınavına hazırlanan Cemile, fenalaşıp öldü

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da evlerinde otururken rahatsızlanan Sedef Cemile Keskin(18), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ailesinin otopsi yapılmasını istemediği genç kız gözyaşları arasında toprağa verildi.
Bolu'da üniversite sınavına hazırlanan Sedef Cemile Keskin, geçen perşembe günü, evinde aniden fenalaştı. Kollarında titreme şikayeti olan İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı, titremeler artınca da Bolu Abant İzzet Baysal Devlet Hastanesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada komaya giren genç kız, hayatını kaybetti.
Ölüm nedeni henüz belli olmayan Sedef Cemile Keskin, Yukarı Soku Mahallesi Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

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