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Üniversite sınavına hazırlanan Yusuf, intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 20.12.2018 17:42 | Son Güncelleme

MARDİN'in Derik ilçesinde, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlık yaptığı belirtilen Yusuf B.

Üniversite sınavına hazırlanan Yusuf, intihar etti

Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA) - MARDİN'in Derik ilçesinde, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlık yaptığı belirtilen Yusuf B. (19), güvenlik korucusu ağabeyine ait tabancayla yaşamına son verdi.
Olay, sabah saatlerinde, Derik ilçe merkezine 23 kilometre uzaklıktaki Köseveli Mahallesi'nde meydana geldi. YKS'ye hazırlandığı belirtilen Yusuf B., evde kimsenin olmadığı sırada, güvenlik korucusu ağabeyi C.B.'nin tabancasıyla henüz bilinmeyen nedenle intihar etti. Silah sesini duyup, eve koşan C.B., kardeşi Yusuf B.'yi kanlar içinde hareketsiz yatarken buldu. İhbarla eve gelen sağlık ekipleri, yaptığı incelemede, Yusuf B.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yusuf B.'nin cansız bedeni, polisin incelemesinin ardından otopsi için Mardin Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Yusuf B.'nin intihar nedeni araştırılıyor.

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Üniversite sınavına hazırlanan Yusuf, intihar ettiÜniversite sınavına hazırlanan Yusuf, intihar ettiÜniversite sınavına hazırlanan Yusuf, intihar etti

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