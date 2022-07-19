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Üniversite taban puanları 2022: ÖSYM üniversite taban puanları açıklandı mı? 2,4 yıllık bölümlerin taban puanları belli oldu mu?

19.07.2022 08:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üniversite taban puanları açıklandı mı sorusunun yanıtı, YKS sonuçlarının ardından tercih işlemleri öncesinde milyonlarca öğrencinin merakla beklediği konular arasında yer alıyor. 2022 üniversite taban puanlarıyla birlikte 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları görüntülenebilecek. Peki, ÖSYM üniversite taban puanları açıklandı mı? 2,4 yıllık bölümlerin taban puanları belli oldu mu?

Üniversite taban puanları 2022: ÖSYM üniversite taban puanları açıklandı mı? 2,4 yıllık bölümlerin taban puanları belli oldu mu?

Üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2022 ÖSYM YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından merakla araştırılmaya başladı. Üniversite tercihlerini 2022 üniversite taban puanlarına ve başarı sıralamalarına göre yapacak olan öğrenciler, merakla ÖSYM'den gelecek açıklamayı bekliyor. Peki, üniversite taban puanları açıklandı mı? 2,4 yıllık bölümlerin taban puanları belli oldu mu?

2022 ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI, BAŞARI SIRALAMALARI VE KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?

18 Temmuzda açıklanan YKS sınav sonuçlarının ardından gözler 2022 yılı üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlarına çevrildi. Üniversite tercihlerinde öğrencilere yardımcı olacak olan bu listenin ne zaman açıklanacağı merak ediliyor.

Yapılan açıklamaya göre Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu bu hafta içi yayımlanacak.

Yeni Proje

YKS TERCİH İŞLEMLERİ NE ZAMAN?

YKSsonuçlarının açıklanmasıyla birlikte milyonlarca öğrencinin gözü kulağı tercih işlemlerinin başlayacağı tarihe çevrildi. YKS tercih işlemleri 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Adaylar tercih işlemlerini http://osym.gov.tr adresinden yapacaklar.


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Milyonların gözü orada! O bölümler...Milyonların gözü orada! O bölümler...
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