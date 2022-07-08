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  4. Üniversite taban puanları açıklandı mı? 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları belli oldu mu? YKS başarı sıralaması ve 2022 kontenjanları...

Üniversite taban puanları açıklandı mı? 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları belli oldu mu? YKS başarı sıralaması ve 2022 kontenjanları...

08.07.2022 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üniversite taban puanlarının açıklanıp açıklanmadığı YKS sınavına giren vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavın sonuçları yakında açıklanacak. 18 Haziran Cumartesi günü yapılan TYT ile 19 Haziran Pazar günü tamamlanan AYT ve YDT oturumları sonrası çok sayıda öğrenci kontenjan ve taban puanı araştırması yapıyor. Peki üniversite taban puanları açıklandı mı? 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları belli oldu mu? İşte detaylar...

Üniversite taban puanları açıklandı mı? 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları belli oldu mu? YKS başarı sıralaması ve 2022 kontenjanları...

Üniversite taban puanlarının açıklanıp açıklanmadığı YKS sınavına giren vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Üniversite taban puanları, 18 Haziran Cumartesi günü ile 19 Haziran Pazar günü Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen YKS sınavı sonrası merak konusu oldu. Vatandaşlar arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapmaya başladı. Peki üniversite taban puanları açıklandı mı? 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları belli oldu mu? YKS başarı sıralaması ve 2022 kontenjanları...

2022 ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

YKS 2022 üniversite taban puanları, sonuçların ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden erişime açılmasının ardından netlik kazanacak.

ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Üniversite taban puanları ve kontenjanlarının açıklanıp açıklanmadığıyla ilgili bilgiler sorgulanmaya devam ediyor. 2022 yılının üniversite taban puanları henüz açıklanmadı. Taban puanı ve kontenjan bilgilerinin, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından yayımlanması bekleniyor.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 sınav sonuç takvimi sonrasında belli oldu. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre YKS sınavına giren adayların TYT, AYT ve YDT sınav sonuçları 20 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak.

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YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS tercih sonuçları için tarih araştırmaları internet üzerinden yapılmaya devam ediyor. YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar, ÖSYM'nin resmi sayfası "https://ais.osym.gov.tr" üzerinden YKS tercihlerini yapabilecek. YKS tercihlerinin yapılacağı tarihle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı fakat, YKS tercihlerinin, sonuçların 20 Temmuz'da açıklanmasının ardından başlayacağı tahmin ediliyor.

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