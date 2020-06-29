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Üniversite taban puanları açıklandı mı? YÖK Lisans Atlası nedir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2020 16:15 | Son Güncelleme

Üniversite hayalindeki öğrenciler tercih dönemi heyecanı sardı. YKS'yi geride bırakan öğrenciler büyük bir heyecanla üniversite taban puanları için beklemeye başladı. Üniversite taban puanları henüz açıklanmadı ancak geçmiş yıllara dair verilerin paylaşıldığı YÖK Atlas öğrencilerin tercih dönemi öncesinde fikir sahibi olmalarını sağlıyor.

Üniversite taban puanları açıklandı mı? YÖK Lisans Atlası nedir?

YKS'yi geride bırakan öğrenciler tercih dönemini beklemeye başladı. Henüz üniversite taban puanları açıklanmamış olsa da, YÖK Atlas sistemi sayesinde öğrenciler geçmiş yılların verilerini inceleme fırsatı buluyor. Böylece gelecek döneme dair fikir edinebiliyor. YÖK Atlas sistemi geçmiş yılların taban puanlarını, şehir ve üniversiteye göre burs oranlarını kullanıcılara sunuyor.

Üniversite taban puanları öncesinde öğrencilere fikir sağlayan YÖK Atlas sistemini kullanmak ise son derece basit. Sistemde yer alan "Üniversite Seç" kutucuğuna istenilen üniversitenin adını yazarak, o üniversitenin lisans programlarını görebilir, detaylarını öğrenebilirsiniz. Ayrıca "Lisans Programı Seç" kutucuğu ile programlar hakkında detayları öğrenebilirsiniz.

YÖK tarafından öğrencilerin, üniversite adaylarının hizmetine sunulan Atlas tercih robotu, programlar, kontenjanlar, yerleşen öğrenci sayısı, taban ve üst puan gibi verileri sunuyor.

YÖK Lisans Atlası nedir?

Yükseköğretim Kurulu'nun bu yazılımı, üniversite adaylarının, üniversite ve meslek tercihi yaparken daha bilinçli tercihler yapabilmesini amaçlıyor. Bu yazılım bir tercih robotu değildir. Yazılım sadece YÖK tarafından derlenebilecek/paylaşılabilecek işlenmiş verilerin yer aldığı seçkin ve güvenilir referans kaynaktır.

YÖK Lisans Atlası'na buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. (https://yokatlas.yok.gov.tr/lisans-anasayfa.php)

YÖK Lisans Atlası'nda hangi bilgiler yer alıyor?

Bu yazılım ile öğrenciler şu bilgileri öğrenebiliyor:

  • Kontenjan, yerleşen, kayıt yaptıran, ek yerleşen, ek kayıt yaptıran sayıları
  • Yerleşenlerin cinsiyet dağılımı
  • Yerleşenlerin geldikleri coğrafi bölgeler
  • Yerleşenlerin geldikleri iller
  • Yerleşenlerin öğrenim durumu
  • Yerleşenlerin liseden mezuniyet yılları
  • Yerleşenlerin mezun oldukları lise alanları
  • Yerleşenlerin mezun oldukları lise grupları / lise tipleri
  • Yerleşenlerin mezun oldukları liseler
  • Yerleşen okul birincileri
  • Taban puan ve başarı sırası istatistikleri
  • Yerleşen son kişinin profili
  • Yerleşenlerin YKS net ortalamaları
  • Yerleşenlerin YKS puanları
  • Yerleşenlerin YKS başarı sıraları
  • Ülke genelinde tercih edilme istatistikleri
  • Yerleşenlerin ortalama kaçıncı tercihlerine yerleştikleri
  • Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Üniversite türleri
  • Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Üniversiteler
  • Yerleşenlerin tercih eğilimleri – İller
  • Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Aynı/Farklı programlar
  • Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Programlar (Meslekler)
  • Yerleşme koşulları
  • Öğretim üyesi sayısı ve unvan dağılımı
  • Kayıtlı öğrenci sayısı
  • Kayıtlı yabancı öğrenci sayısı
  • Programdan mezun olan öğrenci sayısı
  • Değişim Programları ile giden/gelen öğrenci sayısı
  • Yatay geçiş ile gelen öğrenci sayısı
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