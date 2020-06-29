Üniversite taban puanları açıklandı mı? YÖK Lisans Atlası nedir?

YKS'yi geride bırakan öğrenciler tercih dönemini beklemeye başladı. Henüz üniversite taban puanları açıklanmamış olsa da, YÖK Atlas sistemi sayesinde öğrenciler geçmiş yılların verilerini inceleme fırsatı buluyor. Böylece gelecek döneme dair fikir edinebiliyor. YÖK Atlas sistemi geçmiş yılların taban puanlarını, şehir ve üniversiteye göre burs oranlarını kullanıcılara sunuyor.

Üniversite taban puanları öncesinde öğrencilere fikir sağlayan YÖK Atlas sistemini kullanmak ise son derece basit. Sistemde yer alan "Üniversite Seç" kutucuğuna istenilen üniversitenin adını yazarak, o üniversitenin lisans programlarını görebilir, detaylarını öğrenebilirsiniz. Ayrıca "Lisans Programı Seç" kutucuğu ile programlar hakkında detayları öğrenebilirsiniz.

YÖK tarafından öğrencilerin, üniversite adaylarının hizmetine sunulan Atlas tercih robotu, programlar, kontenjanlar, yerleşen öğrenci sayısı, taban ve üst puan gibi verileri sunuyor.

YÖK Lisans Atlası nedir?

Yükseköğretim Kurulu'nun bu yazılımı, üniversite adaylarının, üniversite ve meslek tercihi yaparken daha bilinçli tercihler yapabilmesini amaçlıyor. Bu yazılım bir tercih robotu değildir. Yazılım sadece YÖK tarafından derlenebilecek/paylaşılabilecek işlenmiş verilerin yer aldığı seçkin ve güvenilir referans kaynaktır.