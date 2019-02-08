Üniversite tercihi konusunda kafası karışık öğrenciler fuara koştu

TED Ankara Koleji tarafından düzenlenen "15. Üniversite Tanıtım Fuarı" öğrencilerden büyük ilgi gördü.

TED Ankara Kolejinde "15. Üniversite Tanıtım Fuarı" düzenlendi. İncek kampüsünde düzenlenen fuara 25 devlet ve vakıf üniversitesi katıldı. Öğrenci ve velilere yönelik fuara yoğun bir katılım oldu. Son sınıf öğrencileri kendilerini bekleyen üniversite sınavı sürecinde bölüm belirleme ve kariyer planlama için stantları gezerek bilgiler aldı. İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine duygu ve düşüncelerini aktaran 12’nci sınıf TM öğrencisi Tuna Taşpınar, daha çok psikoloji gibi sosyal alanlarda tercih yapmayı planladığını kaydetti. Üniversiteleri sadece internetten inceleme şansı olduğunu anlatan Taşpınar, fuarın temsilcilerle iletişim kurma açısından somut bir yarar sağladığını söyledi.

"Günümüzde tek bir şeye odaklanmamak gerek"

Daha önceki fuarlarda da görevli öğrenci olarak yer alan TED Ankara Koleji öğrencisi Ateş Fettahoğlu ise, yurt dışındaki üniversitelere başvuru yaptığını aktardı. Mühendislik bölümü düşündüğünü dile getiren Fettahoğlu, iktisatta da çift anadal yapmak istediğini ifade ederek, "Ne yazık ki artık günümüzde tek bir şeye odaklanmak, örneğin sadece mühendislik üzerinden gitmek çok tercih edilen bir şey değil bence" diye konuştu.

Son sınıf MF öğrencisi Gönül Kozan da, önce ne olmak istediğine karar vermek, ardından hangi üniversitede okumak istediğini belirlemenin oldukça zor bir süreç olduğunu söyledi. Tıp fakültesini hedeflediğini dile getiren Kozan, her bir üniversitenin farklı olanakları olduğuna işaret ederek, tıp zor olduğundan Ankara’da ailesinin yanında okumanın daha güzel olacağını belirtti. Kozan, fuar sayesinde kendisini üniversite ortamında hissettiğini, heyecanlanıp aynı zamanda da cesaretlendirdiğini dile getirdi.

TM bölümünde okuyan Melishan Saraylı ise, "Benim kafam halka biraz karışık, iki seçenek arasında gidip geliyorum. Hukuk veya psikoloji düşünüyorum şuan. Kendime daha uygun bir bölümü seçmeye çalışıyorum. Aslında çift anadal programları benim için daha uygun olabilir diye düşünüyorum" dedi.