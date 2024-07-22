Üniversite tercihi yapacaklar dikkat! Bu bölümler gelecekte de yapay zekadan etkilenmeyecek

Teknolojinin ivme kazanmasıyla birlikte, bazı mesleklerin yerini otomasyon ve yapay zeka tarafından devralınırken, bazıları ise önemini koruyarak gelecekte de varlığını sürdürebilecek.

Altınbaş Üniversitesi Sürdürülebilirlik ve Marka Yönetimi Koordinatörü Doç. Dr. Dicle Yurdakul öğrencilerin gelecekte hangi meslek ve becerilerin geçerliliğini sürdüreceğini göz önüne alarak tercih yapmalarına dair önerilerde bulundu. Doç. Dr. Yurdakul, sağlık, eğitim, sanat ve tasarım, mühendislik ve teknoloji gibi alanlarda insan odaklı ve empati gerektiren mesleklerin otomasyonun devralmayacağına dikkat çekerken, gençlerin eğitim tercihlerini yaparken bu bilgileri göz önünde bulundurmaları gerektiğini ifade etti.

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE İNSAN ODAKLI MESLEKLER AYAKTA KALACAK

Doç. Dr. Yurdakul, sağlık sektöründe özellikle yaşlı bakımı, hemşirelik, doktorluk ve terapistlik gibi insan odaklı mesleklerin, otomasyonun kolayca devralamayacağı meslekler arasında yer aldığını belirterek, “İnsanların duygusal ve fiziksel ihtiyaçlarını anlayan, empati kurabilen ve bire bir iletişim gerektiren bu meslekler, teknolojik ilerlemelerden bağımsız olarak her zaman talep görmeye devam edecek” diye yorumladı.

EĞİTİM SEKTÖRÜNDE KİŞİSEL GELİŞİM ODAKLI MESLEKLER YER ALACAK

Gelecekte önemli bir yer tutmaya devam edecek olan eğitim sektöründe Yurdakul, kişisel gelişim, mesleki eğitim ve üretken düşünceyi teşvik eden öğretmenler ve eğitmenlerin otomasyonun yerini alamayacağı meslekler arasında olduğunu vurgulayarak, “Özellikle üretken düşünceyi teşvik eden eğitimciler, gelecekte de büyük bir role sahip olacak” diye belirtti.

ESTETİK ODAKLI MESLEKLER DEVAM EDECEK

Sanat, tasarım ve üretkenlik gerektiren meslekler için de grafik tasarımcılar, moda tasarımcıları, iç mimarlar gibi üretken profesyonellerin insan üretkenliğinin ve estetik anlayışının vazgeçilmez bir parçası olduğu için koruma altındaki meslekler olarak devam edeceğini aktardığı konuşmasında Yurdakul, “Yapay zeka algoritmaları bu alanlarda iyi işler çıkarıyor olsa da, empati ve duygusal zeka gerektiren bu meslekler uzun süre önemini koruyacak” açıkladı.

MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ ODAKLI MESLEKLERE DİKKAT!

mühendislik ve teknoloji alanındaki mesleklerin de gelecekte büyük bir öneme sahip olmaya devam edeceğini belirten Yurdakul, özellikle yapay zeka mühendisliği, veri bilimi, robotik mühendisliği ve siber güvenlik gibi alanların, teknoloji geliştikçe daha da önem kazanacağını ifade etti. Ayrıca, “Bu meslekler, yeni teknolojilerin üretilmesi ve mevcut sistemlerin iyileştirilmesi için kritik rol oynayacak” dedi.

SİBER GÜVENLİK UZMANLARI VE VERİ BİLİMCİLERİ POPÜLER OLACAK

gelecekte popüler ve revaçta olacak meslekler arasında yapay zeka ve makine öğrenmesi uzmanları, siber güvenlik uzmanları ve veri bilimcilerinin olduğunu belirten Yurdakul, bu mesleklere olan talebin her yıl artarak devam edeceğinin vurguladı.

Yurdakul konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Dünya Ekonomik Forumu Future of Jobs raporuna göre, yapay zeka ve makine öğrenmesi uzmanlarına olan talep, 2025 yılına kadar yüzde 60 oranında artacak. Bu alandaki uzmanlar çeşitli sektörlerde veri analizi, otomasyon ve yenilikçi çözümler üretecekler. Siber güvenlik uzmanları da dijital dünyanın güvenliğini sağlamak üzere kritik bir rol oynayacak. Veri gizliliği ve güvenliği konusundaki tehditler arttıkça bu alandaki uzmanlara olan talep de artacaktır. Veri bilimcileri ve analistleri, büyük veri setlerini analiz ederek işletmelerin stratejik kararlar almasına yardımcı oluyorlar. Bu, işletmelerin başarısı açısından oldukça kritik bir rol ve giderek daha da önemli hale gelecek.”

PAZARLANMA VE SATIŞ SEKTÖRÜ YAPAY ZEKADAN KÖTÜ ETKİLENMEYECEK

E-ticaret ve dijital pazarlama uzmanlarının da gelecekte önemini koruyacağını belirten, dijital platformlar üzerinden ürün ve hizmetlerin pazarlanması ve satışı konusunda uzman kişilerin, ekonomik değerin en önemli oyuncuları arasında olduğunu vurgulayan Yurdakul ayrıca, “Pandemi dönemi sonrasında e-ticaret platformları üzerinden alışveriş yapmaya devam eden insanların sayısı arttıkça, bu alan daha da önemli hale geldi” diye konuştu.

TERCİH YAPACAK ÖĞRENCİLERE İKİ ÖNEMLİ HATIRLATMA

Altınbaş Üniversitesinden Doç. Dr. Dicle Yurdakul son olarak gençlere yönelik tercih dönemi ile ilgili iki önemli hatırlatma yaparak şunları söyledi:

“Birincisi, alacakları eğitim sayesinde kazanacakları becerilerin gelecekte önemli olup olmayacağını ve makine ya da bilgisayarların bu beceri alanlarında insanlardan daha yetkin hale gelip gelemeyeceklerini araştırmaları. İkincisi, gelecekte seçtikleri mesleklerin geçerliliğini koruyacak meslekler olup olmadığını araştırarak, bilinçli tercihler yapmaları. Bu bilgilere internet araştırmaları yaparak, Dünya Ekonomik Forumu, üniversiteler, danışmanlık şirketleri ve meslek kuruluşlarının yayınladıkları raporları okuyarak ulaşabilirler. Ayrıca üniversiteler ve akademisyenler de her konuda yardımcı olmaya hazır.” (İHA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır