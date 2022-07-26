Üniversite tercihleri başladı mı, 2022 YKS üniversite tercihleri ne zaman başlıyor, kaç tercih hakkı var? YKS tercih kılavuzu!

Üniversite tercihlerinin ne zaman başlayacağı ve sürecin hangi tarihte sona ereceği adaylar tarafından merak konusu oldu. Bir süre önce Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından konuya ilişkin açıklamada bulunulmuştu. Peki Üniversite tercihleri başladı mı, 2022 YKS üniversite tercihleri ne zaman başlıyor, kaç tercih hakkı var? Detaylar haberimizde...

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2022?

YKS tercihleri 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında ÖSYM'nin internet sitesi ais.ösym.gov.tr üzerinden alınacak.

Adayların 24 tercih hakkı olacak.

YKS TERCİH KILAVUZU VE ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM tarafından ön bilgilendirme amaçlı Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları kılavuzu yayımlandı.

Asıl tercih kılavuzunun bu hafta içerisinde ÖSYM tarafından yayımlanması bekleniyor.

İşte ÖSYM tarafından yayımlanan Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları kılavuzu:

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2022/YKS/kontkilavuz19072022.pdf

2 YILLIK BÖLÜMLERİN TABAN PUANLARI

2 yıllık lisans bölümleri taban puanları ve başarı sıralamalarının tamamına aşağıdaki görsele tıklayarak ulaşabilirsiniz.

4 YILLIK LİSANS BÖLÜMLERİ TABAN PUANLARI

4 yıllık lisans bölümleri taban puanları ve başarı sıralamalarının tamamına aşağıdaki görsele tıklayarak ulaşabilirsiniz.

YKS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

YKS sonuçları ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr/" adresi üzerinden öğrenilmektedir.



