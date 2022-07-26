Üniversite tercihleri ne zaman yapılacak? 2022 YKS üniversite tercihleri başladı mı, kaç tercih hakkı var? YKS tercih kılavuzu!

Üniversite hayali kuran adaylar, tercihlerin ne zaman başlayacağını ve sürecin nasıl işleyeceğini merak ediyor. Bir süre önce ÖSYM, tercih süreci hakkında bilgileri öğrencilerle paylaşmıştı. Peki üniversite tercihleri başladı mı, ne zaman başlar, kaç tercih hakkı var? YKS tercih tarihleri ve süreç hakkında detaylı bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2022?

YKS tercihleri 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında ÖSYM'nin internet sitesi ais.ösym.gov.tr üzerinden alınacak.

Adayların 24 tercih hakkı olacak.

YKS TERCİH KILAVUZU VE ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM tarafından ön bilgilendirme amaçlı Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları kılavuzu yayımlandı.

Asıl tercih kılavuzunun bu hafta içerisinde ÖSYM tarafından yayımlanması bekleniyor.

İşte ÖSYM tarafından yayımlanan Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları kılavuzu:

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2022/YKS/kontkilavuz19072022.pdf

2 YILLIK BÖLÜMLERİN TABAN PUANLARI

2 yıllık lisans bölümleri taban puanları ve başarı sıralamalarının tamamına aşağıdaki görsele tıklayarak ulaşabilirsiniz.

4 YILLIK LİSANS BÖLÜMLERİ TABAN PUANLARI

4 yıllık lisans bölümleri taban puanları ve başarı sıralamalarının tamamına aşağıdaki görsele tıklayarak ulaşabilirsiniz.





