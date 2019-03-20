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Üniversite ve Kolejden eğitimde örnek iş birliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 10:18 | Son Güncelleme

Ortaöğretimden üniversiteye geçiş sürecindeki öğrencilerin kariyer planlamasına profesyonel destek sunmak amacıyla imzalanan protokolle, Doğa Koleji öğrencileri Altınbaş Üniversitesi derslerini deneyimleme ve akademik personelini tanıma olanağına sahip olacak.124 kampüs, 82 bin öğrenci ve 13.500 personeliyle Türkiye ve Avrupa’nın en büyük, dünyanın ikinci büyük okul zinciri Doğa Koleji, Altınbaş Üniversitesi ile ‘Eğitimde İş Birliği Protokolü’ imzaladı.

Üniversite ve Kolejden eğitimde örnek iş birliği

Ortaöğretimden üniversiteye geçiş sürecindeki öğrencilerin kariyer planlamasına profesyonel destek sunmak amacıyla imzalanan protokolle, Doğa Koleji öğrencileri Altınbaş Üniversitesi derslerini deneyimleme ve akademik personelini tanıma olanağına sahip olacak.
124 kampüs, 82 bin öğrenci ve 13.500 personeliyle Türkiye ve Avrupa’nın en büyük, dünyanın ikinci büyük okul zinciri Doğa Koleji, Altınbaş Üniversitesi ile ‘Eğitimde İş Birliği Protokolü’ imzaladı. İmzalanan protokol; Doğa Koleji öğrencilerine ders izleme, laboratuvar ve atölyelere katılım imkânı gibi akademik konularda avantaj sağlamasının yanında, Altınbaş Üniversitesi’nden Doğa Koleji öğrencilerine yönelik özel burs ve indirimleri de içeriyor.
“Öğrencilerimizi hem yurt içi hem de yurt dışındaki üniversitelere hazırlıyoruz”
İmza töreninde konuşan Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle, Altınbaş Üniversitesi ile başladıkları bu iş birliği ve destek programının önemine vurgu yaparak, “Fen ve Teknoloji liselerimizde yetiştirdiğimiz öğrencilerimiz Tıp ve Mühendislik konularında ilerlemek istiyorlar. Akademik anlamda potansiyeli yüksek olan liselerimizde verdiğimiz eğitimleri, Altınbaş Üniversitesi ile birlikte daha etkin hale getireceğiz. Öğrencilerimizi hem yurt içi hem de yurt dışındaki üniversitelere hazırlıyoruz. Bu amaç doğrultusunda üniversitelerle yapılan iş birliklerine önem veriyoruz” şeklinde konuştu.
“Ortaöğretim öğrencilerinin bilinç düzeyini yükseltmeliyiz”
Doğa Koleji ile Eğitim İş Birliği Protokolü’nün imzalanmasının aynı hedefe yürüyen iki kurum için de önemli bir başlangıç olduğunu dile getiren Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan, “Eğitim odağında bu iş birliğinin kazanımlarını yakın zamanda göreceğimize inanıyorum. Üniversite bünyesinde gelecek dönemde gerçekleştireceğimiz ortaöğretim- üniversite iş birliğine yönelik yeni projelerde de Doğa Koleji ile iş birliğimizin devam edeceğini düşünüyorum. Üniversite olarak asıl amacımız ve beklentimiz, liseden mezun olan gençlerin mesleki tercihlerindeki bilinç düzeyinin yüksek olması. Öğrencinin bilinç düzeyi ne kadar yüksek olursa, üniversitede elde edeceği başarı da o kadar yüksek oluyor” açıklamasında bulundu.

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