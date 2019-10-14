Üniversite yerleşkesinde pompalı tüfekle havaya ateş açtı

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURDUR'da üniversite yerleşkesinde, eşini rahatsız ettiği ve cep telefonuna mesaj gönderdiğini iddia ettiği kişiyle tartışan H.A., pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Üniversitenin güvenlik görevlisince etkisiz hale getirilen şüpheli, gözaltına alındı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) yerleşkesi içerisindeki Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı'na bağlı sosyal tesislerin bulunduğu Avşar Han'ın yanında meydana geldi. H.A., eşi A.A.'nın daha önce çalışıp ayrıldığı sosyal tesise gedi. Burada, iddiaya göre eşi A.A.'yı rahatsız ettiği ve cep telefonuna mesaj gönderdiği gerekçesiyle işçi A.G. ile görüşmek istedi. H.A., bina dışında karşılaştığı A.G. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle A.G.'nin kendisine hakaret ettiğini öne süren H.A., yanında getirdiği pompalı tüfekle korkutma amaçlı havaya iki el ateş etti. Silah sesleri üzerine dışarı çıkan kadın güvenlik görevlisi H.A.'yı etkisiz hale getirerek polisi aradı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

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