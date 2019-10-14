HABER

Üniversite yerleşkesinde pompalı tüfekle havaya ateş açtı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.10.2019 14:30 | Son Güncelleme

BURDUR'da üniversite yerleşkesinde, eşini rahatsız ettiği ve cep telefonuna mesaj gönderdiğini iddia ettiği kişiyle tartışan H.A., pompalı tüfekle havaya ateş açtı.

Üniversite yerleşkesinde pompalı tüfekle havaya ateş açtı

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURDUR'da üniversite yerleşkesinde, eşini rahatsız ettiği ve cep telefonuna mesaj gönderdiğini iddia ettiği kişiyle tartışan H.A., pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Üniversitenin güvenlik görevlisince etkisiz hale getirilen şüpheli, gözaltına alındı.
Olay, saat 10.30 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) yerleşkesi içerisindeki Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı'na bağlı sosyal tesislerin bulunduğu Avşar Han'ın yanında meydana geldi. H.A., eşi A.A.'nın daha önce çalışıp ayrıldığı sosyal tesise gedi. Burada, iddiaya göre eşi A.A.'yı rahatsız ettiği ve cep telefonuna mesaj gönderdiği gerekçesiyle işçi A.G. ile görüşmek istedi. H.A., bina dışında karşılaştığı A.G. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle A.G.'nin kendisine hakaret ettiğini öne süren H.A., yanında getirdiği pompalı tüfekle korkutma amaçlı havaya iki el ateş etti. Silah sesleri üzerine dışarı çıkan kadın güvenlik görevlisi H.A.'yı etkisiz hale getirerek polisi aradı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.
FOTOĞRAFLI

PARTNERAnnesinin izinde!Annesinin izinde!
Caminin bağış kasasından hırsızlığa tutuklamaCaminin bağış kasasından hırsızlığa tutuklama
Alkollü sürücü otomobili ile 4 araca çarptı: 3 yaralıAlkollü sürücü otomobili ile 4 araca çarptı: 3 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Balıkesir'de facia! 1 çocuk öldü, 1 bebek kayıp

Balıkesir'de facia! 1 çocuk öldü, 1 bebek kayıp

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Kredi kartı sahiplerini ilgilendiren haber

Kredi kartı sahiplerini ilgilendiren haber

Bakın kimin oğlu çıktı! Babasını tüm Türkiye tanıyor

Bakın kimin oğlu çıktı! Babasını tüm Türkiye tanıyor

Barış Pınarı Harekatı'nda 6. gün

Barış Pınarı Harekatı'nda 6. gün

ABD'den flaş Türkiye açıklaması: Engelleyemeyiz

ABD'den flaş Türkiye açıklaması: Engelleyemeyiz

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası

MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası

Düğüne giden anne ve kızın feci ölümü

Düğüne giden anne ve kızın feci ölümü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Freni boşalan TIR'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

Freni boşalan TIR'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

Ormandan topladıkları mantarı yiyen 10 kişi, hastanelik oldu

Mantarlı akşam yemeği kabusa döndü!

İstanbul’da Barış Pınarı Harekatı’na destek konvoyu

İstanbul’da Barış Pınarı Harekatı’na destek konvoyu

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Arazi kavgasında 6 kişiyi öldüren cinayet zanlılarından 1'i yakalandı

Katliam yapmışlardı! 5 ay sonra yakalandı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.