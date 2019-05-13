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Üniversite yerleşkesinde "ramazan sokağı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 22:53 | Son Güncelleme

Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Yerleşkesi'nde ramazan ayındaki geleneksel eğlenceleri yaşatmak amacıyla "ramazan sokağı" kuruldu - Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı: - "Amacımız gelecek nesillere ramazan kültürünü unutturmamaktır. Ramazan ayının farklılığını hissettirmek önemliydi"

ESKİŞEHİR (AA) - Anadolu Üniversitesi (AÜ) unutulmaya yüz tutmuş bazı değerleri ve ramazan ayındaki geleneksel eğlenceleri gelecek nesillere aktarmak için "ramazan sokağı" kurdu.

AÜ Yunus Emre Yerleşkesi'ndeki Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü önünde kurulan sokakta, öğrencilere pamuk şeker, macun ve şerbet gibi geleneksel yiyecek ve içecekler ikram edildi. Kurulan okçuluk standında öğrenciler, ok atma fırsatı yakalandı.

Vurmalı Çalgılar Grubu'nun müzikleriyle eğlenen öğrenciler, "Aşuk ile Maşuk" gösterisini izledi.

AÜ Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, unutulmaya yüz tutmuş bazı değerleri gelecek nesillere aktarmak istediklerini söyledi.

Sınavlar öncesinde öğrencilere moral sağlamak amacıyla Yunus Emre Yerleşkesi'nde ramazan sokağı hazırladıklarını ifade eden Çomaklı, "Asıl amacımız gelecek nesillere ramazan kültürünü unutturmamaktır. Ramazan ayının farklılığını hissettirmek önemliydi. Aşuk ile Maşuk da bizlere eşlik etti. Pamuk şeker, macun, şerbet gibi geleneksel yiyecek ve içecekleri de yerleşkemize gelenlere ikram ediyoruz." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Anadolu Üniversitesi Eskişehir Ramazan

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