Üniversite yerleşkesindeki atıl alan açık hava sineması oldu

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) yerleşkesindeki atıl alan, rektörlük tarafından rekreasyon alanı haline getirilerek açık hava sineması haline getirildi.

Mühendislik Fakültesi ön kısmında bulunan alanda gösterilen ilk filmi Rektör Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sırrı Sunay Gürleyük, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci izledi.

Rektör Çiçek, film gösteriminin ardından yaptığı açıklamada, öğrencileri, etkinlik ve projelerle yerleşke alanını daha çok kullanmaya teşvik ettiklerini söyledi.

Açık hava filmine gösterilen ilginin yoğun olmasının kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Çiçek, "Öğrencilerimizin kampüste daha fazla zaman geçirmelerini, hem güvenlikleri hem de üniversitelerine aidiyet duygularının gelişimi açısından çok önemsiyoruz. Burası sadece bir açık hava sineması değil. Bu alanda spor tesisi, kafeteryalar ve farklı ihtiyaçlara cevap veren bir çok imkan bulunuyor." dedi.

Çiçek, alanın isminin öğrenciler tarafından belirleneceğini sözlerine ekledi.

