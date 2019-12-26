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  4. Üniversite yerleşkesindeki bataklık, park oldu

Üniversite yerleşkesindeki bataklık, park oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2019 09:31 | Son Güncelleme

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesi içerisinde bulunan bataklık alan, düzenlemeyle park yapılarak bambaşka bir görüntüye kavuştu.

Hüsnü Ümit AVCI-Rahmi MEYVECİ/SİVAS, (DHA) - SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesi içerisinde bulunan bataklık alan, düzenlemeyle park yapılarak bambaşka bir görüntüye kavuştu. Öğrencilerin ilgi gösterdiği parkta, kentteki Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine ait tarihi eserlerin minyatürlerinden 'Mini Sivas' alanı oluşturuldu
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesi içerisinde bulunan ve daha önce yanına kimselerin yaklaşmadığı bataklık için proje hazırlandı. Atıl durumda olan gölet ve çevresi, Devlet Su İşleri tarafından temizlendi. Kentteki kurumlardan da yardım alınarak bataklık alanda çalışma başlatıldı. Atık malzemeler kullanılarak kamelyalar oluşturuldu ve çeşitli süs bitkileri yerleştirildi. Ayrıca parka, kentteki Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine ait tarihi eserlerin minyatürlerinden 'Mini Sivas' alanı oluşturdu. Parkın çevresi eski Sivas surlarını yansıtacak şekilde çevrilerek tamamlanacak. Düzenleme, hem üniversite personeli ve öğrencilerin hem de halkın ziyaretine açıldı. Yapılan çalışma her kesimden ilgi ve destek gördü.
Proje hakkında bilgi veren Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, "Burası göreve geldiğimiz zaman oldukça atıl bir alandı. Daha önceki zamanlarda burada bir gölet oluşturulmuş ama orası da daha sonra iptal olmuş durumdaydı. Buraya gelip baktık. Burada bir şey yapmamız gerektiğini düşündük. Devlet Su İşleri'yle görüşerek göletin içini temizlettik. Daha sonra da taş döşemesi yapıldı. Burada güzel bir çevre oluşturmak için bir planlama yaptık. Bu planlamayı yaparken de atıklardan yararlanarak bu planlamayı yapmayı düşündük. Gölet temizlendikten sonra su kuyularıyla göleti tekrar besledik. İlimizdeki çeşitli kurumlardan yardım aldık. Onların yardımıyla güzel bir şey ortaya çıktı" dedi.
'GÜZEL BİR ALAN OLUŞTU'
Projede atık malzemelerin kullanıldığını söyleyen Prof. Dr. Yıldız, "Gezinti yollarını atık mermerlerden yaptık. İl merkezindeki mermer ocaklarıyla görüşerek, onlardan malzeme aldık ve güzel yollar oluşturduk. Böylece üniversitemiz için güzel bir alan oluştu. Proje henüz tamamlanmadı, yaz döneminde bitecek. Burada ayrıca Mini Sivas diye bir yer oluşturduk. Burada da Sivas'taki tarihi eserlerin minyatürlerini yaptık. Burada yaklaşık 20'nin üzerinde eser düşünüyoruz. Nasip olursa buraya surları da koyarak surların içerisine bu eserleri yerleştireceğiz. Ayrıca sur dışında da Kızılırmak ve üzerindeki köprüleri de koyarak güzel bir alan oluşturmuş olacağız" diye konuştu.

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