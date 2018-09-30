Üniversite yerleşkesindeki ormanlık alanda yangın

Erzurum'da, üniversite yerleşkesinde çıkan yangında, çok sayıda çam ağacı zarar gördü, yaklaşık 10 dönüm otluk alan yandı.
Atatürk Üniversitesi yerleşkesindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İlk müdahaleyi üniversite bünyesindeki itfaiye ekibi ile Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı yangın, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin de yoğun çabasıyla söndürüldü.
Alana ulaşım imkanının sınırlı olması sebebiyle ekiplerin zaman zaman zor anlar yaşadığı yangında, çok sayıda çam ağacı zarar gördü ve yaklaşık 10 dönümlük otluk alan yandı.
Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü ekibinde görevli Bülent Hocaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yangını kontrol altına aldık. Soğutma çalışması yapıyoruz. Çam ağaçları ve büyük alanda bulunan otlar yandı. Detaylı bilgiyi yetkililerimiz verecek." dedi.
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