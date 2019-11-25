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Üniversite yerleşkesine temsili Nuh'un Gemisi yapılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 16:32 | Son Güncelleme

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi yerleşkesine, Nuh Tufanı'nda Hazreti Nuh tarafından yapılan ve günümüzde Doğubayazıt ilçesinde bulunduğuna inanılan Nuh’un Gemisi’ni temsilen gemi inşa edilecek - Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut: - "Geminin içerisinde ve etrafında hayvan heykelleri olacak. Bunun yanı sıra bu alanda kafeteryalar, dinlenme alanları ve mesire yerleri bulunacak"

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) yerleşkesinde, Nuh Tufanı'nda Hazreti Nuh tarafından yapılan ve günümüzde kentin Doğubayazıt ilçesinde bulunduğuna inanılan Nuh’un Gemisi’ni temsil eden gemi inşa edileceği bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, AİÇÜ'nün "Doğu’nun yükselen yıldızı" parolasıyla çıktığı yolda bölgenin en önemli eğitim kurumlarından biri haline geldiği belirtilerek, çalışmalar kapsamında üniversitenin merkez yerleşkesine İshak Paşa Sarayı modelindeki Kültür ve Kongre Merkezi'nin yapıldığı anımsatıldı.

Açıklamada, üniversitenin Erzurum yolu üzerinde yer alan kampüsündeki 100 bin metrekarelik alana Nuh’un Gemisi’ni sembolize eden gemi inşa edileceği aktarıldı.

Görüşlerine yer verilen AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Rektörü Abdulhalik Karabulut da projenin ilk etabında alt yapı ve havuzun tamamlandığını, havuzda bu kış paten eğitimi verileceğini kaydetti.

Karabulut, 2021 yılında bitirmeyi hedefledikleri rekreasyon alanının ortasına Nuh’un Gemisi'ni temsil eden bir gemi yapılacağına işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Geminin içerisinde ve etrafında hayvan heykelleri olacak. Bunun yanı sıra bu alanda kafeteryalar, dinlenme alanları ve mesire yerleri bulunacak. Bu alan, Ağrı’nın tanıtımı ve turizmine katkı sağlarken, bir yandan da insanların zamanlarını değerlendirebilecekleri güzel bir alan olacak."

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Anahtar Kelimeler:
Ağrı AİÇÜ Nuh’un Gemisi

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