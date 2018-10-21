Üniversitede dehşet anları! Sözleşmesi feshedilen firma sahibi proje müdürünü öldürdü

Alınan bilgiye göre, ETÜ İki Eylül Yerleşkesi'nde yapımı devam eden Kongre ve Kültür Merkezi inşaatındaki taşeron firmanın sahibi Abdullah D'nin (45) sözleşmesi feshedildi.
İnşaat alanına sabah saatlerinde gelen Abdullah D, henüz bilinmeyen bir nedenle üzerinde taşıdığı tabancayla inşaatın proje müdürü Suna Yazıcıoğlu'na (48) ateş edip, bir çalışana ait olduğu belirlenen otomobille kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve 112 Acil Servis ekipleri Yazıcıoğlu'nun öldüğünü belirledi.
Şüpheli Abdullah D, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Bölge Trafik ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla Eskişehir-Kütahya karayolunda suç aleti silahla yakalandı.
Abdullah D, Yunus Emre Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp ve Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (AA)
AK Parti'nin seçtiği HDP adayı için yeni seçim! Binali Yıldırım, 'ben de rahatsız oldum' dedi
Son dakika! Suudi yetkili Reuters'a konuştu: Cemal Kaşıkçı'nın ölümü müzakere ekibinin hatası
Faslı hostes evlilik hayali kuruyordu kabusu yaşadı! Türk sevgiliden şikayetçi oldu...
Kazı çalışmalarında bulunan hayvan fosilleri ilgi odağı oldu
Trump'ın 'nükleer anlaşma' kararına Rusya'dan ilk yanıt
Torun hayali kurarken ikiz çocukları oldu
Ankara, Danıştay'ın 'Andımız' kararı ile çalkalanıyor! Tartışma büyüyor
Binlerce göçmen Guatemala-Meksika sınırında mahsur kaldı
İşte Canan Karatay'ın yeni önerisi! Hükümete seslendi
VW logosu hala belirsizliğini koruyor
Okuyucu Yorumları 2 yorum