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Üniversitede dehşet anları! Sözleşmesi feshedilen firma sahibi proje müdürünü öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 21.10.2018 12:35 | Son Güncelleme

Eskişehir Teknik Üniversitesi'nin (ETÜ) İki Eylül Yerleşkesi'ndeki Kongre ve Kültür Merkezi inşaatına ait şantiyede görev yapan proje müdürü kadın, sözleşmesi feshedilen taşeron firmanın sahibinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Üniversitede dehşet anları! Sözleşmesi feshedilen firma sahibi proje müdürünü öldürdü

Alınan bilgiye göre, ETÜ İki Eylül Yerleşkesi'nde yapımı devam eden Kongre ve Kültür Merkezi inşaatındaki taşeron firmanın sahibi Abdullah D'nin (45) sözleşmesi feshedildi.

İnşaat alanına sabah saatlerinde gelen Abdullah D, henüz bilinmeyen bir nedenle üzerinde taşıdığı tabancayla inşaatın proje müdürü Suna Yazıcıoğlu'na (48) ateş edip, bir çalışana ait olduğu belirlenen otomobille kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve 112 Acil Servis ekipleri Yazıcıoğlu'nun öldüğünü belirledi.

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Şüpheli Abdullah D, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Bölge Trafik ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla Eskişehir-Kütahya karayolunda suç aleti silahla yakalandı.

Abdullah D, Yunus Emre Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp ve Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
üniversite Eskişehir Teknik Üniversitesi proje müdürü Taşeron cinayet

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
hakkat muz cumhuriyeti olduk çıktık herkez kendi adaletini arıyor ..
ALLAH RAHMET EYLESİN. FAZLA AVANTA İSTEDİ DE VERMEDİ İSE SÖZLEŞME FES Mİ EDİLDİ DİYE AKLIMA GELDİ. ÖLENİN ARKASINDAN KONUŞMAK DA GÜNAH...
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