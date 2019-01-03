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Üniversitede dehşet; Hukuk öğrencisi, araştırma görevlisini öldürdü (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 03.01.2019 01:45 | Son Güncelleme

EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ, SINAVLAR ERTELENDİ Ankara'da öğrencisi tarafından öldürülen Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde görevli Akademisyen Ceren Damar Şenel'in cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından  Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ, SINAVLAR ERTELENDİ
Ankara'da öğrencisi tarafından öldürülen Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde görevli Akademisyen Ceren Damar Şenel'in cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Çankaya Üniversitesi de başsağlığı mesajı yayınlayarak, eğitime ara verildiğini ve sınavların geçici olarak ertelendiğini belirtti. Yapılan açıklamada şöyle denildi:
''Balgat Kampüs Hukuk Fakültesinde 2 Ocak 2019 tarihinde yaşanan menfur saldırıda üniversitemizin değerli akademisyenlerinden Ceren Damar Şenel'i kaybettik. Yaşanan elim olayın ardından sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen Ceren Damar Şenel, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Menfur saldırıda hayatını kaybeden öğretim elemanımıza, Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm üniversite camiasına sabır ve baş sağlığı dileriz. Üniversitemiz genelinde yapılacak olan tüm sınavlar ertelenmiştir. 02/01/2019 tarihinde Üniversitemiz genelinde Senato kararı ile 1 gün (03 Ocak 2019) ve Hukuk Fakültemizde 3 gün (03-05 Ocak 2019) tarihlerinde yapılacağı ilan edilen tüm sınavlar ertelenmiş, ayrıca Hazırlık Eğitim Birimi'nde eğitime 1 gün (03 Ocak 2019) ara verilmiştir.''

Özgür ALTIN/ANKARA, (DHA)

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