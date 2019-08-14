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Üniversitede dünya arıcılığı için önemli çalışma

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 11:17 | Son Güncelleme

NİĞDE Ömer Halisdemir Üniversitesi Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Hayvansal Üretim ve Teknolojileri Bölüm Başkanı Prof.

Üniversitede dünya arıcılığı için önemli çalışma

Ali KADI/NİĞDE,(DHA) - NİĞDE Ömer Halisdemir Üniversitesi Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Hayvansal Üretim ve Teknolojileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ethem Akyol, arılarda görülen varroa parazitine karşı savaşacak bir ilaç geliştirme çalışmaları yaptıklarını belirtti. Prof. Dr. Akyol, parazite karşı kullanılan güncel ilaçlardaki kimyasal maddelerin bala ve bunu tüketen insanlara geçebildiği konusunda uyardı.
Üzerinde çalıştıkları ilacın geliştirilmesi halinde ülke adına önemli bir adım olacağını belirten Prof. Dr. Akyol, "İyi bir uygulama iyi bir yöntem insan sağlığına zararı olmayan arılara zararı olmayan balda kalıntı problemi olmayan ve varrao parazitine karşı etkili bir ilaç uygulama yöntemi geliştirmiş olursak bizde ülkemiz arıcılığına büyük bir katkı sağlamış olacağız" dedi.
‘BAL TÜKETELİM DERKEN İLAÇ TÜKETMİŞ OLUYORUZ’
Prof. Dr. Akyol, 40 kovanda bal üretimi yerine varroa paraziti ile ilgili çalışma başlattıklarını belirterek şöyle konuştu:
"40 kovan var. Bu arılarımızda arı ürünleri üretimi değil deneme yapıyoruz. Türkiye ve dünya arıcılığının başının belası olan varrao denilen bir parazit var. Maalesef bununla çok ciddi bir mücadele gerekiyor. Bu parazit ile tüm dünya arıcılık sektörü mücadele ediyor ancak henüz hiçbir ülke kesin bir çözüm bulamadı. Parazit gerek ergin arıların gerekse larva ve pupa diye tanımladığımız yavru arıların kanı ile beslenerek hem arıların gelişmesini yavaşlatıyor hem verimlerinin düşük olmasına neden oluyor hem de ileri aşamalarda kolonilerin sönmelerine neden oluyor. Bu nedenle sürekli bir mücadele gerekiyor. Bu kapsamda parazit ile yapılan mücadelenin büyük bir çoğunluğu kimyasal ilaçlarla yapılıyor. Bu kimyasallarda bala ve sonrada bu balı tüketen insana geçiyor. İstemeden bal tüketelim derken ilaç tüketmiş oluyoruz. Bu nedenle insan sağlığına zararı olmayan maddelerin kullanılması ya da fiziksel mücadele, kültürel mücadele veya biyolojik mücadele yöntemlerinin uygulanması gerekiyor."

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Üniversitede dünya arıcılığı için önemli çalışmaÜniversitede dünya arıcılığı için önemli çalışmaÜniversitede dünya arıcılığı için önemli çalışma

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