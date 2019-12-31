Üniversitede genç kızın ölümüyle sonuçlanan kazada traktör sürücüsü sanık, hakim karşısına çıktı

"Karşıdan karşıya geçmeyeceğini tahmin ettim. Traktöre su tankeri takılı olduğu için arkamı da kontrol etmek zorundaydım. Traktördeki arkadaşlarım beni uyardı, hemen frene bastım ama durduramadım. Ambulansa haber verdik. Üzgünüm, keşke olmasaydı. Keşke olay benim başıma gelseydi."

Bolsoy, ifadesinde, Ege Üniversitesinde yapı işlerinde şoför olarak çalıştığını, kaza günü de üniversiteye ait su tankeri takılı traktör ile Eczacılık Fakültesi önündeki kavşaktan geçtiğini belirtti.

- "Kızım bilim insanı olacaktı"

Kazada yaşamını yitiren Sezen Zambak'ın babası Metin Zambak, olay anına ilişkin görüntüleri izlediğini belirterek, sanığın gerçeği söylemediğini ileri sürdü.

Bolsoy'un su tankerini kontrol etmek için değil, traktördeki arkadaşlarıyla konuştuğu için yola bakmadığını savunan Metin Zambak, "Kızım, yolun karşısına geçmek üzereyken, yani bir adım kala ezilmiş. Sanık dikkatsiz davranarak kazaya sebebiyet vermiş, kızımın ölümüne neden olmuştur. Şikayetçiyim." dedi.

Duruşmada gözyaşlarına hakim olamayan anne Kevser Zambak ise "Sezen benim bir tanemdi, yavrumdu. Benim kızım bilim insanı olacaktı. Bu ülke için güzel şeyler yapacaktı. Nasıl böyle bir dikkatsizlikle benim evladımı öldürebilir? Sonuna kadar şikayetçiyim." ifadelerini kullandı.

Sezen Zambak'ın ailesinin avukatı Turan Aras, sanık Bolsoy'un bir gün dahi tutuklu kalmamasının vicdanları yaraladığını, aileyi üzdüğünü kaydederek, sanığın tutuklanmasını talep etti.

Bolsoy'un avukatı Sedat Topaloğlu ise müvekkiline yönelik konutu terk etmeme yönündeki adli kontrol kararının, imza atma şekline çevrilmesini istedi.