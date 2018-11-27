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Üniversitede kimyasal gaz tatbikatı 

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 10:23 | Son Güncelleme

AĞRI İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde gerçekleştirilen kimyasal gaz tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Üniversitede kimyasal gaz tatbikatı 

Servet ARSLAN/AĞRI, (DHA)- AĞRI İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde gerçekleştirilen kimyasal gaz tatbikatı gerçeğini aratmadı. Ekipler, laboratuvarda kaza sonucu gazdan etkilenen iki personeli kurtarmak için zamana karşı yarıştı.
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Kurum Koordinatörlüğü ile Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından kimyasal gaz tatbikatı düzenlendi. Üniversitenin Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı'ndaki tatbikatta itfaiye, UMKE ve güvenlik güçleri de yer aldı.
Senaryoya göre, laboratuvarda çalışan iki akademisyenin meydana gelen kaza sonucu çevreye yayılan kimyasal gazdan etkilenmesi bilgisinin alınması üzerine ekipler harekete geçti. Özel kıyafetleriyle laboratuvara giren ekipler, gaza maruz kalan akademisyenlere müdahale ederek hemen gaz maskesi taktı. Laboratuvarda kısa sürede işini tamamlayan ekipler, gazdan etkilenen iki kişiyi dışarda bekleyen ambulansa taşıdı.
Kimyasal gaz etkilenmesi sonucu nelerin yapılması ve nasıl müdahale edilmesi gerektiğinin anlatıldığı tatbikatı Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı personeli, MYO İş Sağlığı ve Güvenliği Programı öğrencileri ile eğitim fakültesi fen bilgisi öğretmenliği bölümü öğrencileri izledi.

FOTOĞRAFLI

Üniversitede kimyasal gaz tatbikatı Üniversitede kimyasal gaz tatbikatı Üniversitede kimyasal gaz tatbikatı

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