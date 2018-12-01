HABER

Üniversitede rezalet! Cinsel ilişkiye girdiler sonrası daha da akılalmaz

DÜNYA HABERLERİ  | 01.12.2018 15:19 | Son Güncelleme

İskoçya'nın Edinburgh Üniversitesinde, koridorda ilişkiye giren öğrenciler çırılçıplak uyuya kaldı. Diğer öğrenciler tarafından çekilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

İskoçya'nın Edinburgh Üniversitesinde öğrenciler okul koridorunda ilişkiye girdikten sonra çıplak bir şekilde uykuya dalmış çifti görünce büyük bir şaşkınlık yaşadılar.

Öğrenci oldukları belirtilen çiftin görüntülerini başka bir öğrenci tarafından çekilip sosyal medya üzerinden paylaşıldı.

"ÜNİVERSİTEMİZDE BÖYLE BİR ŞEYİN OLMASI İNANILMAZ"

Sosyal medya üzerinden paylaşılan videoya özellikle aynı üniversitede okuyan öğrenciler şaşkınlık içinde "Böyle bir şeyin üniversitemizde olması inanılmaz" bir şey gibi yorumlarında bulundular.

Gören objektifine sarılıyor! Kimse kayıtsız kalamıyorGören objektifine sarılıyor! Kimse kayıtsız kalamıyor
Paris'te Protestolar Büyüyor Polis Müdahale EdiyorParis'te Protestolar Büyüyor Polis Müdahale Ediyor
Paris'teki "Sarı yelekliler" eylemine müdahaleParis'teki "Sarı yelekliler" eylemine müdahale
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İskoçya Edinburgh cinsel ilişki

En Çok Okunan Haberler

Bakanlık genelge yayınladı! Güvenlik kamerası görüntüsü paylaşanlara soruşturma

Bakanlık genelge yayınladı! Güvenlik kamerası görüntüsü paylaşanlara soruşturma

6 erkek, 2 kadın! Fuhuş yaparken basıldılar

6 erkek, 2 kadın! Fuhuş yaparken basıldılar

Şeyma Subaşı o fotoğrafını kaldırdı

Şeyma Subaşı o fotoğrafını kaldırdı

Hatice’den İrem Derici’ye olay cevap!

Hatice’den İrem Derici’ye olay cevap!

CHP'de Mustafa Sarıgül bilmecesi! Şişli ve Beşiktaş için dikkat çeken iddia

CHP'de Mustafa Sarıgül bilmecesi! Şişli ve Beşiktaş için dikkat çeken iddia

Uğur Dündar'dan Devlet Bahçeli'ye sert tepki

Uğur Dündar'dan Devlet Bahçeli'ye sert tepki

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fransa'da ortalık karıştı! 'Sarı Yelekliler' yeniden sokaklara çıktı

Ortalık karıştı! 'Sarı Yelekliler' sokaklarda

Tijuana'ya gelen göçmen sayısı 9 bine ulaştı

Tijuana'ya gelen göçmen sayısı 9 bine ulaştı

Hollandalı marangoz Nuh'un Gemisi'yle İsrail'e gidecek

Hollandalı marangoz Nuh'un Gemisi'yle İsrail'e gidecek

Trump sinirlendi! Mikrofonu çıkardı attı

Trump sinirlendi! Mikrofonu çıkardı attı

Alaska'da 7.0 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı

Alaska'da 7.0 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı

Eski ABD Başkanı George H. W. Bush hayatını kaybetti

Eski ABD Başkanı Bush hayatını kaybetti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.