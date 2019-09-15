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Üniversitede sebze meyve yetiştirerek organik tarımı öğreniyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2019 12:54 | Son Güncelleme

Bursa Uludağ Üniversitesi yerleşkesinde sebze ve meyve yetiştiren Ziraat Fakültesi öğrencileri hem uygulamalı ders yapma imkanı buluyor hem de organik tarım konusunda üretici ve tüketiciyi bilinçlendirmeyi hedefliyor - Ziraat Fakültesi Organik Tarım Birimi Başkanı Prof. Dr. İbrahim Ak: - "Organik ürünleri üreterek doğayı ve çevreyi, tüketerek de sağlığımızı korumalıyız"

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Ziraat Fakültesi öğrencileri, okulun uygulama alanında bulunan bahçelerde organik yöntemlerle sebze ve meyve yetiştiriyor.

Ziraat Fakültesi öğrencileri organik tarım konusunda üretici ve tüketiciyi bilinçlendirmeyi hedefliyor. Öğrenciler, ektikleri domates, biber, patlıcan, fasulye, kabak ve şeftali gibi ürünlerin hasadını da kendileri yapıyor.

BUÜ Ziraat Fakültesi Organik Tarım Birimi Başkanı Prof. Dr. İbrahim Ak, gazetecilere yaptığı açıklamada, üniversitenin Görükle Yerleşkesi'nde yaklaşık 5 dekar alanı bahçe olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Bu alanın 3 dekarlık bölümünde yazlık ve kışlık sebzeler ürettiklerini belirten Ak, "Öğrencilerin ektiği organik sebze ve meyveler toplanıp üniversitenin satış ofisinde tüketicilere sunuluyor." dedi.

Ak, organik tarımı gelişmiş ülkelerde bu yöntemlerle elde edilen bitkisel ve hayvansal ürünlerin toplam tüketimdeki payının yüzde 20'den fazla olduğunu aktardı.

Türkiye'de organik bitkisel ürünlerin toplam tüketimdeki payının yaklaşık yüzde 2, organik hayvansal ürünlerin payının ise yüzde 1'in altında olduğuna dikkati çeken Ak, "Ülkemizde organik ürünlerin üretim ve tüketimdeki payı artırılmalıdır. Özellikle hamileler, bebekler ve hastaların organik ürünlerle beslenmesi daha hayati önem ve öncelik taşımaktadır. Organik ürünleri üreterek doğayı ve çevreyi, tüketerek de sağlığımızı korumalıyız." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. İbrahim Ak, bakarak veya tadarak bir ürünün organik olup olmadığının kolay anlaşılamayacağına işaret etti.

Tarım ve Orman Bakanlığınca yetkilendirilen kontrol ve sertifika kuruluşlarının denetim ve onayından geçen, buna işaret eden logosu bulunan ürünlerin organik olduğunu anlatan Ak, "Organik ürün logosu taşımayan hiçbir ürünün organik ürün olduğunu bilemeyiz." diye konuştu.

Ak, BUÜ Ziraat Fakültesinde 30 Eylül-4 Ekim tarihlerinde herkesin katılımına açık organik tarım eğitimi verileceğini sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Uludağ Üniversitesi organik tarım

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