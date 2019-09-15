Üniversitede sebze meyve yetiştirerek organik tarımı öğreniyorlar

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Ziraat Fakültesi öğrencileri, okulun uygulama alanında bulunan bahçelerde organik yöntemlerle sebze ve meyve yetiştiriyor.

Ziraat Fakültesi öğrencileri organik tarım konusunda üretici ve tüketiciyi bilinçlendirmeyi hedefliyor. Öğrenciler, ektikleri domates, biber, patlıcan, fasulye, kabak ve şeftali gibi ürünlerin hasadını da kendileri yapıyor.

BUÜ Ziraat Fakültesi Organik Tarım Birimi Başkanı Prof. Dr. İbrahim Ak, gazetecilere yaptığı açıklamada, üniversitenin Görükle Yerleşkesi'nde yaklaşık 5 dekar alanı bahçe olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Bu alanın 3 dekarlık bölümünde yazlık ve kışlık sebzeler ürettiklerini belirten Ak, "Öğrencilerin ektiği organik sebze ve meyveler toplanıp üniversitenin satış ofisinde tüketicilere sunuluyor." dedi.

Ak, organik tarımı gelişmiş ülkelerde bu yöntemlerle elde edilen bitkisel ve hayvansal ürünlerin toplam tüketimdeki payının yüzde 20'den fazla olduğunu aktardı.

Türkiye'de organik bitkisel ürünlerin toplam tüketimdeki payının yaklaşık yüzde 2, organik hayvansal ürünlerin payının ise yüzde 1'in altında olduğuna dikkati çeken Ak, "Ülkemizde organik ürünlerin üretim ve tüketimdeki payı artırılmalıdır. Özellikle hamileler, bebekler ve hastaların organik ürünlerle beslenmesi daha hayati önem ve öncelik taşımaktadır. Organik ürünleri üreterek doğayı ve çevreyi, tüketerek de sağlığımızı korumalıyız." ifadelerini kullandı.