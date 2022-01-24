Üniversitede Silahlı Saldırı: 4 Öğrenci Yaralı

Almanya’da Heidelberg Üniversitesi'nde düzenlenen silahlı saldırıda çok sayıda kişi yaralandı, saldırgan intihar etti.

Frankfurt’un güneyindeki Heidelberg’de bulunan tarihi üniversite kampüsünde yaşanan olayda, aynı üniversiteye kayıtlı bir öğrencinin ders sırasında aniden uzun namlulu bir silahla etrafına ateş açtığı, biri ağır olmak üzere en az dört öğrencinin yaralandığı bildirildi.

Derslikten amfiye kaçan saldırgan polisin üniversite kampüsüne girmesinden sonra, elindeki silahı kendine doğrultarak, intihar ettiği öğrenildi.

Görgü tanıkları, saldırganın yanında başka silahların da bulunduğunu öne sürdü. Polis, eldeki ilk bulgulara göre, saldırının arkasında siyasi veya dini bir neden olmadığı bilgisini aktardı ve saldırganın bireysel nedenlerle hareket ettiğinden yola çıkıldığını kaydetti.

Alman medyasına konuşan bazı görgü tanıkları, saldırganın psikolojisinin bozuk olduğunu iddia etti.

Saldırının gerçekleştiği Heidelberg Üniversitesi, dünyanın en iyi üniversitelerinden biri olarak biliniyor. 1386 yılında kurulan üniversitede 30 binden fazla öğrenci kayıtlı durumda.

