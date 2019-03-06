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Üniversitede trafik kazası tatbikatı yapıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.03.2019 16:20 | Son Güncelleme

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nde trafik kazası tatbikatı yapılırken, senaryo gereği araç içinde sıkışan 2 kişi AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nde Bilecik AFAD, UMKE, üniversitenin paramedik, acil tıp teknisyenliği ve hemşirelik bölümü öğrencilerinin katılımıyla tatbikat yapıldı.

Üniversitede trafik kazası tatbikatı yapıldı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nde trafik kazası tatbikatı yapılırken, senaryo gereği araç içinde sıkışan 2 kişi AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nde Bilecik AFAD, UMKE, üniversitenin paramedik, acil tıp teknisyenliği ve hemşirelik bölümü öğrencilerinin katılımıyla tatbikat yapıldı. Tatbikatta senaryo gereği gerçekleşen bir trafik kazasında araç içinde sıkışan 2 kişi AFAD ekipleri tarafından çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edilmesi yer aldı.
Ayrıca üniversite yerleşkesinde AFAD ekipleri tarafından stant açılarak başta deprem olmak üzere yaşanabilecek afet ve acil durumlara karşı toplumsal bilinci artırmak amacıyla arama kurtarma malzemelerinin tanıtımı yapılarak broşür dağıtımı yapıldı.

Üniversitede trafik kazası tatbikatı yapıldı

Üniversitede trafik kazası tatbikatı yapıldı

Üniversitede trafik kazası tatbikatı yapıldı

Üniversitede trafik kazası tatbikatı yapıldı

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