Üniversitede yetiştirilen çiçekler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni süsleyecek

Suat DENİZ/IĞDIR, (DHA) - IĞDIR Üniversitesi Kampüsü'nde kurulan seralarda yetiştirilen kadife, petunya, zinya ve gazanya türü 100 bin çiçek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gönderildi. Külliye bahçesine dikilecek çiçekler, sabah erken saatlerde son kontrollerin ardından TIR'lara yüklenerek Ankara'ya doğru yola çıkarıldı. Iğdır Üniversitesi Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü'nde Ziraat Fakültesi'nce kurulan seralara Yalova'dan getirilen çiçek fideleri dikildi. Kısa sürede büyüyen kadife, petunya, zinya ve gazanya türü 100 bin çiçekin satışı için Rektörlük, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne teklif sundu. Külliye yönetiminden olumlu yanıt alan Rektör Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, yetişen çiçeklerin Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gönderilmek üzere hazırlanmasını istedi. Özel kasalara büyük bir titizlikle konulan yaklaşık 100 bin çiçek TIR'lara yüklendi. Yapılan kontrollerin ardından TIR'lar Ankara'ya doğru yola çıkarıldı. Seracılık alanında Iğdır Üniversitesi'nin önemli bir başarı elde ettiğini söyleyen Rektör Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, yetiştirdikleri çiçekleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne sattıklarını belirtti. Alma, "100 bin adet çiçeğimiz Külliye'ye ulaşmak üzere yola çıktı. Çiçek fidelerini Yalova'dan temin ettik. Ürettiğimiz bu çiçeklerin kalitesi farklı; sürgün verebilen ve kış aylarına kadar dayanabilen özelliğe sahipler. Her bir türün 27'ye yakın çeşidi var. Zengin bir türe sahip olan çiçeklerimiz Külliye'yi süsleyecek" dedi.

