HABER

Üniversiteden, provokatif görüntüler hakkında suç duyurusu

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2019 12:12 | Son Güncelleme

KONYA Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi kampüsünde çekilen ve başörtülü öğrencilere hakeret içeren görüntülerin sosyal meydaya paylaşılması üzerine, üniversite rektörlüğü görüntülerle ilgili suç duyurusunda bulundu. Üniversitenin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada da görüntüleri çeken kişinin, üniversiteyle bağlantısının olmadığı belirtildi.

Üniversiteden, provokatif görüntüler hakkında suç duyurusu

KONYA, (DHA) - KONYA Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi kampüsünde çekilen ve başörtülü öğrencilere hakeret içeren görüntülerin sosyal meydaya paylaşılması üzerine, üniversite rektörlüğü görüntülerle ilgili suç duyurusunda bulundu. Üniversitenin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada da görüntüleri çeken kişinin, üniversiteyle bağlantısının olmadığı belirtildi.
Sosyal medyada dün KTO Karatay Üniversitesi'nde çekilen ve başörtülü öğrencilere hakaret içeren görüntüler yayınlandı. Görüntülerde başörtülü öğrencilere hakaret edilip, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında eleştirilerde bulunuluyor.
Bu görüntülerin hızla yayılması üzerine üniversite rektörlüğü tarafından suç duyurusunda bulunuldu. Üniversitenin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada da, görüntüleri çeken kişinin üniversiteyle bağlantısının olmadığı belirtilerek şöyle denildi:
''Üniversitemiz ile hiçbir bağlantısı bulunmayan bir şahıs, değerlerimize aykırı bir şekilde kampüsümüzde ahlak dışı bir paylaşımda bulunmuştur. KTO Karatay Üniversitesi olarak tamamen provokatif amaçla yapılan bu paylaşımı şiddetle kınadığımızı belirterek, ilgili hesaplar hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu kamuoyunun bilgisine sunarız.''

FOTOĞRAFLI

Korkutan uyarı! 1 milyardan fazla insan tehlike altında Korkutan uyarı! 1 milyardan fazla insan tehlike altında
'Küçük Sahne Tiyatrosu' Erzurum'da yaşayacak'Küçük Sahne Tiyatrosu' Erzurum'da yaşayacak
Çalıştığı marketten et ve kıyma çalınca gözaltına alındıÇalıştığı marketten et ve kıyma çalınca gözaltına alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Komiser yardımcısı nişanlısını vurup intihar etti

Komiser yardımcısı nişanlısını vurup intihar etti

Başkentte korkunç yangın: 5 ölü!

Başkentte korkunç yangın: 5 ölü!

'Erdal Bakkal' oyunun rengini belli etti

'Erdal Bakkal' oyunun rengini belli etti

Erkan Petekkaya uçakta yolcularla tartışma yaşadı

Erkan Petekkaya uçakta yolcularla tartışma yaşadı

Economist'ten olay yaratacak seçim analizi!

Economist'ten olay yaratacak seçim analizi!

Başkentte CHP'li isimden seçim aracına saldırı iddiası!

Başkentte CHP'li isimden seçim aracına saldırı iddiası!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Olay Alanya'da yaşandı! Cinsel ilişki sırasında...

Olay Alanya'da yaşandı! Cinsel ilişki sırasında...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

'Şarjım bitti, ben iyiyim' mesajının arkasındaki korkunç gerçek

'Şarjım bitti, ben iyiyim' mesajının arkasındaki korkunç gerçek

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Turizm sezonu öncesi uyuşturucu tacirlerine drone destekli operasyon: 14 gözaltı

Uyuşturucu tacirlerine drone destekli operasyon: 14 gözaltı

Çalıntı aracın alkollü sürücüsü nezaketi elden bırakmadı

Çalıntı aracın alkollü sürücüsü nezaketi elden bırakmadı

Yavru keçi ile Sibirya kurdunun içinizi ısıtacak dostluğu!

Yavru keçi ile Sibirya kurdunun içinizi ısıtacak dostluğu!

Çocuk adam gerçek oldu! Türkiye 5 yaşındaki muhtar adayı Çağatay'ı konuşuyor

Türkiye 5 yaşındaki muhtar adayı Çağatay'ı konuşuyor

Koruma altındaki kelaynaklara elektrik koruması!

Koruma altındaki kelaynaklara elektrik koruması!

Çocuklarınızı bu oyuncaklardan uzak tutun!

Çocuklarınızı bu oyuncaklardan uzak tutun!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.