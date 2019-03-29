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Üniversiteden, provokatif görüntüler hakkında suç duyurusu (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2019 17:36 | Son Güncelleme

İKİ KİŞİ GÖZLATINA ALINDI KTO Karatay Üniversitesi kampüsünde çekilen ve başörtülü öğrencilere hakeret içeren görüntülerin sosyal medyada  paylaşılması ve üniversitenin suç duyurusu üzerine polis çalışma başlattı. Güvenlik Şübe Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmada görüntülerin 27 Mart günü üniversitede düzenlenen Kütüphane Haftası etkinliğinde çekildiğini belirledi.

İKİ KİŞİ GÖZLATINA ALINDI

KTO Karatay Üniversitesi kampüsünde çekilen ve başörtülü öğrencilere hakeret içeren görüntülerin sosyal medyada paylaşılması ve üniversitenin suç duyurusu üzerine polis çalışma başlattı. Güvenlik Şübe Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmada görüntülerin 27 Mart günü üniversitede düzenlenen Kütüphane Haftası etkinliğinde çekildiğini belirledi. Polis, görüntüleri çekip, instagram sayfasından paylaşan E.A. (18) ile görüntülerin çekildiği sırada yanında olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini kullanarak serzenişte bulunan S.T.Ü. (21) 'halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimin diğer bir kesimin aleyhine tahrik etmek' suçundan gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 kişi, Konya Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Güvenlik Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Şüphelilerden S.T.Ü.'nün polis memuru olan babası Ö.Ü.'nün FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu olduğu ve meslekten ihraç edildiği belirtildi.

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