Üniversiteler açılacak mı, ne zaman açılacak? Üniversiteler online mı açılacak? Fatih Altaylı duyurdu

Üniversitelerin açılıp açılmayacağı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Birçok ili etkileyen depremin ardından tüm Türkiye yardım çalışmaları için seferber oldu. Depremzedelerin üniversite yurtlarına yerleşmesinin ardından ise eğitim öğretime ara verildi. Şimdi gözler üniversitelerin ne zaman açılacağına çevrildi. Konu ile ilgili Habertürk'te Fatih Altaylı açıklama yaptı.

ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI?

Fatih Altaylı Habertürk’de köşesinde, “Üniversitelerin kapatılmasına ve yurtların boşaltılmasına karşı tepkiler yükselince yanlıştan dönülme kararı alındığı bilgisi geldi.” dedi ve üniversitelerin açılacağını duyurdu.

YÖK AÇIKLAMA YAPMIŞTI

YÖK tarafından yapılan açıklamada: "Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 günü meydana gelen ve 10 ilimizi doğrudan etkileyen deprem nedeniyle; bu bölgeden olup diğer illerdeki yükseköğretim kurumlarımızda öğrenim gören öğrencilerimizin eğitim ve öğretime katılamayacak olmaları, bu öğrencilerimizden bir kısmının yakınlarının afetten doğrudan etkilenmiş olmaları, yükseköğretim kurumlarımızdaki başta öğrencilerimiz olmak üzere akademik ve idari personelimizin arama, kurtarma ve yardım faaliyetlerine katılmaları dikkate alınarak, tüm yükseköğretim kurumlarımızda bahar eğitim ve öğretim döneminin açılışı ikinci bir duyuruya kadar ertelenmiştir" ifadeleri kullanılmıştı.

ELAZIĞ 11. İL OLDU

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Elazığ, depremden etkilenmesi bakımından 11'inci il olarak afet bölgesi olarak değerlendirilecektir" açıklamasını yaptı.

