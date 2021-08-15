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Üniversiteler açılacak mı? YÖK'ten yüz yüze eğitim açıklaması

15.08.2021 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YÖK, üniversitelerde yüz yüze eğitimle ilgili olarak "2021-2022 Eğitim ve Öğretim döneminde, Yükseköğretim Kurulu olarak örgün programlarda 'yüz yüze eğitime' başlanması için gerekli çalışmalarımız yürütülmektedir." açıklamasını yaptı.

Üniversiteler açılacak mı? YÖK'ten yüz yüze eğitim açıklaması

Koronavirüs salgınıyla birlikte yüz yüze eğitime ara veren üniversitelerle ilgili olarak YÖK'ten yeni bir açıklama geldi. YÖK yaptığı açıklamada 2021-2022 eğitim ve öğretim döneminde yüz yüze eğitime geçilmesi için gerekli çalışmaların yürütüldüğünü belirtti.

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YÖK açıklamasında şunları ifade etti:

"Bilindiği üzere 2019 yılının sonlarında başlayan ve 2020 yılının ilk aylarına damgasını vuran COVID-19 küresel salgını ile birlikte yükseköğretim kurumlarımızda uzaktan eğitime geçilmiştir.

Uygulamalı eğitimlerin bir kısmına devam edilmesi ve özellikle harmanlanmış (hibrit) öğretimin de yaygınlaşması ile birlikte geçtiğimiz yıl ‘’Küresel Salgında Yeni Normalleşme’’ çalışmaları yapılmıştır.

Salgının dinamik bir süreç olduğu göz önünde bulundurulduğunda, üniversitelerin ilgili kurulları tarafından salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programların farklı uygulamaları özelinde planlama yapılması gerektiği belirtilmiştir. Buna göre üniversitelerimizde "Koronavirus Komisyonları" oluşturulmuş, hızlı karar mekanizmaları tesis edilmiştir.

"YÜZ YÜZE EĞİTİM İÇİN ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLMEKTEDİR"

2021-2022 Eğitim ve Öğretim döneminde, Yükseköğretim Kurulu olarak örgün programlarda "yüz yüze eğitime" başlanması için gerekli çalışmalarımız yürütülmektedir.

Salgının seyrine, alt yapı imkanları ve yerleşkelerin kapasitelerine göre, COVID-19 salgınına yönelik tedbirler kapsamında yükseköğretim kurumlarımız tarafından gerektiğinde program özelinde yüz yüze ve çevrim içi öğretim yapılabilecektir."

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) yüz yüze eğitim
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