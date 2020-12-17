Üniversiteler için 'fuhuş evleri' diyen Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu: Cümleyi bana gösteremeyeceksiniz, kullanmadım çünkü

Katıldığı televizyon programında yaşadığı anları anlatan Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, öğrencilerin derslere gelmediğini söylediği anda sözünün başka bir konuk tarafından bölündüğünü anlatarak, üniversiteyi kast etmediğini çevrede bulunan öğrenci evlerini kastettiğini ve bu doğrultuda o söylemleri gerçekleştirdiğini vurguladı. Sofuoğlu, “Üniversiteler fuhuş yuvası, nerede dedim bana cümlesini gösterin, ben bunu nerede söyledim” diyerek kendisi hakkında yapılan eleştirilere cevap verdi.

"BEN BUNU NEREDE SÖYLEDİM, BANA GÖSTERİN"

Sofuoğlu, “Kamuoyunda ve bütün Türkiye’de insan izlediği videoyu da mı anlayamaz; video kesildi, öncesi ve sonrasında bunu söyledim, şöyle yaptım deniliyor ya Oda Tv’nin servis ettiği videoda tamamı ile var ben anlamıyorum, gülüyorum. Gülüyorum derken tabii ki kamuoyunun karşısında saygısızca gülmek falan değil. Siz neden böyle bir şey söylediniz deniliyor; ben ne dedim ki, bana ne dediğimi söyleyin. Üniversiteler fuhuş yuvası, nerede dedim bana cümlesini gösterin, ben bunu nerede söyledim. Söylemediğiniz bir konuyu söylediniz diye videoyu servis ediyorlar, videoda var zaten söylemediğim. Ben bunu açıklama için de yapmıyorum, kamuoyu bunu o videoyu izlediği zamanda anlayabilirdi. Ben üniversite ile ilgili açıklama yapıyorum, yanımdaki konuk sözümü kesiyor işte üniversite şehrin yapılarına katkıda bulunuyor derken, yapılar diyor ben o yapılar diyerek üniversite olayı bitiyor, o özne ile açıklamaya başlıyorum. Ben üniversiteyi anlatmıyorum ki orada ve üniversiteyi anlatmadığımı devamında söylüyorum, apartlar diyorum. Ondan sonra gidin emlakçılar, komşular size anlatsın diyorum. Emlakçılar, komşular üniversiteyi ne bilir. Çok ilginç yani, özür dileyecek bir şey yapmadım ki ben, şu sözü söylemedim, söylemediğim için özür dilerim, böyle bir şey olabilir mi?” dedi.