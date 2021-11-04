Üniversiteler kapanacak mı? 2021-2022 Üniversitelerde yüz yüze eğitim bitecek mi?

Üniversitelerin kapanıp kapanmayacağı öğrenciler tarafından merak ediliyor. Vaka artışı ve eğitim konusuyla ilgili Bakan Fahrettin Koca açıklamalarda bulunmuştu. Peki üniversiteler kapanacak mı?

ÜNİVERSİTELER KAPANACAK MI?

Üniversitelerin kapanması konusu ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından geçtiğimiz haftalarda Covid-19 salgınında aktif vakaların yaklaşık yüzde 40'ının 23 yaş altı vatandaşlardan oluştuğuna işaret etmiş ve üniversitelerdeki eğitim durumuyla ilgili şöyle konuşmuştu:

"Okullarda hareketliliğin başlaması ile birlikte vakaların yaş ortalaması düşmeye başlamıştı. Üniversitelerimiz de birer birer açılmaya başladılar ve bu hareketlilik de bir artışa neden olabilecek. Üniversiteli kardeşlerimizi eğitimlerini kesintisiz sürdürebilmek ve sevdiklerine virüs taşımamak için hızla ve topluca aşı olmaya davet ediyorum. Unutmayalım ki, şu an aktif vakalarımızın yaklaşık %40'ı 23 yaş altı vatandaşlarımızdan oluşmaktadır.

Aşı programımızda da bir miktar yavaşlama hissedilir hale geldi. Aşıların etkililiği ve hastaneye yatışları azalttığı tartışmasız bir gerçek olarak önümüzde durmaktadır. Aşı olarak toplum bağışıklığını elde etmeli ve salgının seyrine dur demeliyiz. Yakında yaşanmaya başlayan hareketlilik sebebiyle özellikle üniversite öğrencilerimizi acilen aşı olmaya ve aşılarını tamamlamaya davet ediyorum."

YÖK'TEN ÖNEMLİ KARAR

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, salgın koşullarıyla sınırlı olmak üzere üniversitelerde pedagojik eğitim derslerinin %40'ının uzaktan öğretim yoluyla verilebileceğini kararlaştırdı.

Özel öğretim yöntemleri ve öğretmenlik uygulaması gibi uygulamalı dersler ise bu kapsamın dışında bırakıldı.

