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Üniversiteler kapanacak mı? Yüz yüze eğitim sonlanacak mı?

07.11.2021 01:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üniversite öğrencileri tarafından üniversitelerin kapanıp kapanmayacağı merak ediliyor. Özellikle son dönemde yaşanan vaka artışı sebebiyle yüz yüze eğitimin devam edip etmeyeceği araştırılmaya başlandı. Peki üniversiteler kapanacak mı? Üniversitelerde yüz yüze eğitim sonlanacak mı? İşte merak edilenler...

Üniversiteler kapanacak mı? Yüz yüze eğitim sonlanacak mı?

2021-2022 eğitim öğretim yılında üniversitelerin kapanıp kapanmayacağı öğrenciler tarafından merak ediliyor. Vaka artışı ve eğitim konusuyla ilgili Bakan Fahrettin Koca açıklamalarda bulunmuştu. Peki üniversiteler kapanacak mı?

ÜNİVERSİTELER KAPANACAK MI?

Üniversitelerin kapanması konusu ile ilgili gelişmeler yakından araştırılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından geçtiğimiz haftalarda Covid-19 salgınında aktif vakaların yaklaşık yüzde 40'ının 23 yaş altı vatandaşlardan oluştuğuna işaret etmiş ve üniversitelerdeki eğitim durumuyla ilgili şu şekilde konuşmuştu:

"Okullarda hareketliliğin başlaması ile birlikte vakaların yaş ortalaması düşmeye başlamıştı. Üniversitelerimiz de birer birer açılmaya başladılar ve bu hareketlilik de bir artışa neden olabilecek. Üniversiteli kardeşlerimizi eğitimlerini kesintisiz sürdürebilmek ve sevdiklerine virüs taşımamak için hızla ve topluca aşı olmaya davet ediyorum. Unutmayalım ki, şu an aktif vakalarımızın yaklaşık %40'ı 23 yaş altı vatandaşlarımızdan oluşmaktadır.

Aşı programımızda da bir miktar yavaşlama hissedilir hale geldi. Aşıların etkililiği ve hastaneye yatışları azalttığı tartışmasız bir gerçek olarak önümüzde durmaktadır. Aşı olarak toplum bağışıklığını elde etmeli ve salgının seyrine dur demeliyiz. Yakında yaşanmaya başlayan hareketlilik sebebiyle özellikle üniversite öğrencilerimizi acilen aşı olmaya ve aşılarını tamamlamaya davet ediyorum."

YÖK'TEN ÇIKAN ÖNEMLİ KARAR

YÖK, salgın koşullarıyla sınırlı olmak üzere üniversitelerde pedagojik eğitim derslerinin %40'ının uzaktan öğretim vasıtasıyla verilebileceğini kararlaştırdı.
Özel öğretim yöntemleri ve öğretmenlik uygulaması gibi uygulamalı dersler ise bu kapsamın dışında bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
yüz yüze eğitim
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