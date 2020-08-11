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Üniversiteler ne zaman açıklanacak? (2021) Üniversiteler Eylül'de açılacak mı? Kayıt tarihleri ertelenmedi!

EĞİTİM HABERLERİ  | 11.08.2020 11:03 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün kabine toplantısı yapmasının ardından yapılan açıklamalarda üniversitelerin ne zaman açılacağına dair açıklama yapılması bekleniyordu. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında yeni tip koronavirüse karşı mücadelenin devam ettiğini ve üniversitelerde yeni köklü değişikliklerin yapılabileceğine değinmişti. Peki üniversiteler açılacak mı, üniversiteler Eylül'de açılacak mı?

Üniversiteler ne zaman açıklanacak? (2021) Üniversiteler Eylül'de açılacak mı? Kayıt tarihleri ertelenmedi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan kabine üyelerinin toplantısının ardından üniversiteler ne zaman açılacak sorusunun cevabının gelmesi bekleniyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından açıklama yaparak koronavirüs ile ilgili birçok konuya ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamaların içinde üniversitelerin açılma tarihine dair bir bilgi paylaşılmadı. Üniversiteye gidecek olan öğrenciler merakla Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın yapacağı açıklamayı bekliyor. Peki **üniversiteler Eylül'de açılacak mı?

2021 ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

2020-2021 eğitim ve öğretim tarihinde üniversitelerin ne zaman açılacağına dair net tarih henüz belirlenmemişken, milyonlarca öğrenci heyecanla YÖK'ten gelecek üniversite açılma tarihini bekliyor. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç geçtiğimiz günlerde açıklama yaptı. Saraç açıklamasında üniversitelerin ne zaman açılacağına dair bir açıklama yapmazken, koronavirüs ile birlikte mücadelenin devam ettiğini ve sürecin henüz tamamlanmadığını belirterek, yeni köklü değişimler yapılacağını belirtti.

ÜNİVERSİTELER EYLÜL'DE Mİ AÇILACAK?

YÖK üniversitelerin ne zaman açıklanacağına dair net bir bilgi paylaşmasa da YKS'ye giren ve ilk kez üniversiteli olacak olan öğrenciler "üniversiteler Eylül ayında açılacak mı" araştırmasına başladı. Koronavirüs tedbirlerinin henüz devam ettiğini açıklayan YÖK Başkanı Saraç yeni üniversiteli olacaklar için de herhangi bir bilgi paylaşımı henüz yapmadı. Fakat YKS sınav sonucu ve tercihlerine göre bir üniversiteye yerleşen öğrencilerin kayıt işlemleri 29 Temmuz ile Ağustos'un ilk günlerinde yapılacak. Kayırt işlemlerinin ertelenmemesi üniversitelerin Eylül ayında açılacağı ihtimalini güçlendiriyor. Kayıtların yapılmasının ardından normal seyirde her şeyin devam ettiğini belirterek üniversitelerin de Eylül ayında açılması bekleniyor.

ÜNİVERSİTELER ŞUBAT'TA MI AÇILACAK?

Üniversitelerin henüz açıklanacağına dair bir açıklama yapılmaması ve koronavirüs önlemlerinin hala devam ediyor olması üniversite adayları arasında "üniversiteler Şubat'ta mı açılacak" sorusu yaygınlaştı. Okulların Eylül ayı itibari ile açılmasıyla üniversitelerin açılma tarihi ile ilgili bir erteleme olmayacağını düşünüyoruz.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitimlerin 31 Ağustos günü başlayacağına yer verildi. Hazırlıklar devam ederken İŞKUR , okullarda çalıştırmak üzere personel alımı yapacağını duyurdu ve ilanlar yayımlanmaya başladı başvurular alınmaya başladı.

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