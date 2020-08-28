HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler açılacak mı? Üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili YÖK’ten açıklama!

Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler açılacak mı? Üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili YÖK’ten açıklama!

EĞİTİM HABERLERİ  | 28.08.2020 14:28 | Son Güncelleme

Pandemi nedeniyle belirsizlik yaşanan ve en fazla araştırılan konulardan bir tanesi üniversitelerin açılış tarihi oldu. YKS tercih ve yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla beraber üniversite adayları ve üniversite öğrencileri tarafından üniversiteler ne zaman açılacak sorusuna yanıt aranıyor. Peki, üniversiteler açılacak mı? Konuyla ilgili YÖK tarafından yapılan bir açıklama bulunuyor. İşte detaylar...

Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler açılacak mı? Üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili YÖK’ten açıklama!

Üniversiteler ne zaman açılacak sorusu gündemin en fazla araştırılan konuları arasında yer alıyor. Pandemi süreci nedeniyle üniversite öğrencileri ve velileri tarafından üniversiteler açılacak mı konusunda belirsizlik yaşanıyor. YÖK’ten konuyla ilgili bazı açıklamalar yapıldı. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak 2020? İşte açıklamaya dair tüm merak edilen detaylar...

ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI?

Üniversite öğrencilerinin merak ettiği üniversiteler açılacak mı 2020 sorusuna yanıt olarak Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’ın resmi Twitter hesabından bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda üniversite öğrencileri ve velilerinden sık sık üniversitelerdeki yeni eğitim ve öğretim dönemine dair sorular aldıkları belirtildi. Buna göre üniversiteler açılıyor mu sorusuna yanıt verildi.

Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler açılacak mı?

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Açıklamalarda; YÖK olarak üniversitelerin açılış tarihi doğrultusunda üniversitelerin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak biçimde planlamalarının istendiği belirtildi. Bununla beraber kampüsteki öğrenci sayısının seyreltilmesi ve hareketliliğin azaltılması adına üniversitelere karar alma süreçleri için geniş imkanların tanındığı söylendi. Buna göre üniversitelerin program ve fakülte bazında çeşitli uygulamalar yapabilmeleri mümkün olacak.

Üniversiteler açılış tarihi noktasında YÖK tarafından belirtilen tarihe ek olarak salgının yerel ve bölgesel gidişatına göre farklı programlar adına yapılacak uygulamalara dair hususlar ise üniversitelerin ilgili kurulları tarafından kararlaştırılacak. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Türk yükseköğretim sistemine getirilen karma yani hibrit modelin hayırlı olmasını dilediklerini belirtti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Adım atacak yer yok! Gündüz plajlar, akşam sokaklar doldu Adım atacak yer yok! Gündüz plajlar, akşam sokaklar doldu
KYK yurt başvurusu ne zaman? KYK burs başvuruları ne zaman?KYK yurt başvurusu ne zaman? KYK burs başvuruları ne zaman?
Vücutta fazla bulunması çok riskli! Zararları herkesi korkutuyorVücutta fazla bulunması çok riskli! Zararları herkesi korkutuyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Yunanistan Parlamentosu tartışmalı anlaşmayı onayladı
Yunanistan Parlamentosu tartışmalı anlaşmayı onayladı
İsrail medyası: Olası bir çatışma çıkarsa Türkiye kazanır
İsrail medyası: Olası bir çatışma çıkarsa Türkiye kazanır
İstifa sonrası büyük mutluluğunu paylaştı
İstifa sonrası büyük mutluluğunu paylaştı
Ve itiraf etti! Şeyma sevgilisini terk etti
Ve itiraf etti! Şeyma sevgilisini terk etti
Anadolu Ajansı'ndan İlber Ortaylı açıklaması
Anadolu Ajansı'ndan İlber Ortaylı açıklaması
Japonya Başbakanı Şinzo Abe istifa etti!
Japonya Başbakanı Şinzo Abe istifa etti!
İlginizi Çekebilir
ÖSYM Başkanı açıkladı! İşte YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih!
ÖSYM Başkanı açıkladı! İşte YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih!
Üniversiteler Eylül'de açılacak mı?
Üniversiteler Eylül'de açılacak mı?
Tercih sonuçları açıklandı!
Tercih sonuçları açıklandı!
Açıköğretim Psikoloji bölümü kapanacak mı?
Açıköğretim Psikoloji bölümü kapanacak mı?
MEB öğretmen ilişik kesme nasıl yapılır?
MEB öğretmen ilişik kesme nasıl yapılır?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
2020 İOKBS bursluluk sınavı giriş yerleri açıklandı mı? Bursluluk sınavı giriş yeri belgesi alma!Burs alabilmek için kaç puan almak yeterli?
2020 İOKBS bursluluk sınavı giriş yerleri açıklandı mı?
KYK yurt başvurusu ne zaman? KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor?
KYK yurt başvurusu ne zaman? KYK burs başvuruları ne zaman?
YÖK, üniversite kayıt tarihlerini uzattı
YÖK'ten üniversite kayıt tarihleri için flaş karar
Üniversite kayıt tarihleri belli oldu
Üniversite kayıt tarihleri belli oldu
YÖK'ten DGS için 'şartlı kayıt' hakkı getirildi
YÖK'ten DGS için 'şartlı kayıt' hakkı getirildi
YÖK'ten flaş karar! DGS'de şartlı kayıt yapılabilecek
YÖK'ten flaş şartlı kayıt kararı!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.