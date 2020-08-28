Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler açılacak mı? Üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili YÖK’ten açıklama!

Üniversiteler ne zaman açılacak sorusu gündemin en fazla araştırılan konuları arasında yer alıyor. Pandemi süreci nedeniyle üniversite öğrencileri ve velileri tarafından üniversiteler açılacak mı konusunda belirsizlik yaşanıyor. YÖK’ten konuyla ilgili bazı açıklamalar yapıldı. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak 2020? İşte açıklamaya dair tüm merak edilen detaylar...

ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI?

Üniversite öğrencilerinin merak ettiği üniversiteler açılacak mı 2020 sorusuna yanıt olarak Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’ın resmi Twitter hesabından bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda üniversite öğrencileri ve velilerinden sık sık üniversitelerdeki yeni eğitim ve öğretim dönemine dair sorular aldıkları belirtildi. Buna göre üniversiteler açılıyor mu sorusuna yanıt verildi.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Açıklamalarda; YÖK olarak üniversitelerin açılış tarihi doğrultusunda üniversitelerin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak biçimde planlamalarının istendiği belirtildi. Bununla beraber kampüsteki öğrenci sayısının seyreltilmesi ve hareketliliğin azaltılması adına üniversitelere karar alma süreçleri için geniş imkanların tanındığı söylendi. Buna göre üniversitelerin program ve fakülte bazında çeşitli uygulamalar yapabilmeleri mümkün olacak.