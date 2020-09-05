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Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK’e uzaktan eğitim tavsiyesi! Üniversiteler açılacak mı son dakika gelişmesi!

EĞİTİM HABERLERİ  | 05.09.2020 11:57 | Son Güncelleme

YKS sonuçları doğrultusunda üniversitelerde kayıt işlemleri sürerken bir yandan öğrenciler de üniversiteler ne zaman açılacak sorusuna yanıt arıyor. Artan vaka sayıları nedeniyle üniversiteler açılacak mı son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Son olarak Sağlık Bakanlığından YÖK’e üniversitelerin açılması ile ilgili tavsiye kararı iletildi. Peki, üniversiteler açılacak mı? Üniversiteler online mı eğitim verecek? İşte tüm merak edilenler…

Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK’e uzaktan eğitim tavsiyesi! Üniversiteler açılacak mı son dakika gelişmesi!

Kazandıkları üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilerle beraber, şu anda üniversitede okuyan öğrenciler tarafından üniversiteler ne zaman açılacak sorusu merakla araştırılıyor. Özellikle bir süredir artan vaka sayıları nedeniyle üniversiteler açılacak mı son dakika gelişmeleri takip ediliyor. Bazı üniversiteler şimdiden online olarak uzaktan eğitim verme kararlarını duyurdu. Son olarak üniversitelerin açılma tarihi konusuna etki edebilecek bir gelişme yaşandı. Peki, üniversiteler açılacak mı? Üniversiteler ne zaman başlıyor? İşte detaylar...

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK 2020

YÖK tarafından daha önce üniversitelerin 1 Ekim tarihinde eğitime başlaması planlanmıştı. Ancak yaşanan son dakika gelişmesinin ardından tüm üniversitelerin eğitimlerine online olarak devam etmesi de beklentiler arasında girdi. Sağlık Bakanlığı tarafından YÖK’e gönderilen görüş yazısında üniversitelerde 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı için güz döneminde örgün eğitimlerde teorik derslerin mümkün olduğu kadar uzaktan ve dijital öğretim yöntemleri ile yapılması, aynı zamanda uygulamalı eğitimlerin zorunlu olduğu programlarda da mümkün olduğu kadar uygulamaların ertelenmesi önerisinde bulunuldu.

YÖK üniversiteler ne zaman açılacak konusunda daha önce yaptığı açıklamada üniversitelerin eğitim-öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihinden sonra başlayacak şekilde planlamalarını istediklerini belirtmişti. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Twitter hesabından yaptığı açıklamada; kampüslerde öğrencilerin seyreltilmesi ve hareketliliğin azaltılması konusunda üniversitelere karar alma sürecinde geniş imkanlar tanıdıklarını belirtmişti. Dolayısıyla program ve fakülte bazından uygulamaların yapılabilmesinin mümkün olduğunu belirten Saraç, salgınla ilgili yerel ve bölgesel seyre göre farklı programlara dair yapılacak farklı uygulamalar konusunda üniversitelerin kurullarının karar alacağını söylemişti. Üniversitelerde yüz yüze eğitim olacak mı sorusu çok sayıda üniversite öğrencisi tarafından araştırılıyor.

Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK’e uzaktan eğitim tavsiyesi! Üniversiteler açılacak mı son dakika gelişmesi!

SAĞLIK BAKANLIĞINDAN YÖK’E ÜNİVERSİTELERDE UZAKTAN EĞİTİM ÖNERİSİ

Edinilen son bilgilere göre YÖK; Sağlık Bakanlığından üniversitelerde güz döneminde eğitim-öğretim faaliyetlerinin sürdürülmesi ile ilgili olarak görüş istedi. Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen cevabi yazıda; güz döneminde örgün eğitimlerde, teorik derslerin mümkün olduğu kadar uzaktan ve dijital öğretim yöntemleri ile yapılması önerisinde bulunuldu. Uygulamalı eğitimlerin zorunlu tutulduğu programlarla ilgili olarak ise uygulamaların mümkün ise ertelenmesi tavsiye edildi.

YÖK üniversiteler açılacak mı konusunda vereceği güncel karar oldukça merak ediliyor. YÖK tarafından rektörlüklere de bir yazı gönderildi. Yazıda; koronavirüs ile mücadele kapsamında kamu, kurum ve kuruluşları tarafından tedbirlerin alındığı ve uygulamaya konulduğu belirtildi. Yazıda; yükseköğretim kurumları tarafından alınacak olan tedbirlere dair YÖK’ün çerçevere kararlarını ihtiva eden Küresel Salgında Yeni Normalleşme Rehberi yayınlandığı hatırlatıldı. Yükseköğretim kurumlarına geniş inisiyatifler tanındığı ve fakülte ve birimlerin mahiyeti dikkate alınarak karar alınmasının sağlandığı aktarıldı. Aynı zamanda son dönemde kovid-19 hastalarının sayısında ciddi bir artışın yaşandığı kaydedildi. Yazıda Sağlık Bakanlığının yönlendirmelerinin önem taşıdığı belirtilerek Bakanlığa güz döneminde üniversitelerde eğitim ve öğretim faaliyetlerinin devam etmesine ilişkin görüş sorulduğu da bildirildi.

Üniversiteler online mı eğitim verecek konusunda araştırmalar devam ediyor. Sağlık Bakanlığının tavsiye kararını ilettiği yazıda; 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı güz döneminde örgün eğitimlerde teorik derslerin mümkün olduğu kadar yüz yüze aynı ortamda bulunmadan, uzaktan ve dijital öğretim yöntemleri ile yapılmasının önerilmesine karar verildiği belirtildi. Bunun yanı sıra uygulamalı eğitimin zorunlu olduğu programlar için ise mümkünse uygulamaların ertelenmesi, ertelenmemesi halinde de kişisel koruyucu ekipmanlar ve gerekli tedbirler ile yüz yüze sürdürülmesinin önerilmesine karar verildiği aktarıldı. Şimdi öğrenciler, üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman olacak sorusuna yanıt arıyor.

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