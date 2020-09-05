Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK’e uzaktan eğitim tavsiyesi! Üniversiteler açılacak mı son dakika gelişmesi!

Kazandıkları üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilerle beraber, şu anda üniversitede okuyan öğrenciler tarafından üniversiteler ne zaman açılacak sorusu merakla araştırılıyor. Özellikle bir süredir artan vaka sayıları nedeniyle üniversiteler açılacak mı son dakika gelişmeleri takip ediliyor. Bazı üniversiteler şimdiden online olarak uzaktan eğitim verme kararlarını duyurdu. Son olarak üniversitelerin açılma tarihi konusuna etki edebilecek bir gelişme yaşandı. Peki, üniversiteler açılacak mı? Üniversiteler ne zaman başlıyor? İşte detaylar... ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK 2020 YÖK tarafından daha önce üniversitelerin 1 Ekim tarihinde eğitime başlaması planlanmıştı. Ancak yaşanan son dakika gelişmesinin ardından tüm üniversitelerin eğitimlerine online olarak devam etmesi de beklentiler arasında girdi. Sağlık Bakanlığı tarafından YÖK’e gönderilen görüş yazısında üniversitelerde 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı için güz döneminde örgün eğitimlerde teorik derslerin mümkün olduğu kadar uzaktan ve dijital öğretim yöntemleri ile yapılması, aynı zamanda uygulamalı eğitimlerin zorunlu olduğu programlarda da mümkün olduğu kadar uygulamaların ertelenmesi önerisinde bulunuldu.

YÖK üniversiteler ne zaman açılacak konusunda daha önce yaptığı açıklamada üniversitelerin eğitim-öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihinden sonra başlayacak şekilde planlamalarını istediklerini belirtmişti. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Twitter hesabından yaptığı açıklamada; kampüslerde öğrencilerin seyreltilmesi ve hareketliliğin azaltılması konusunda üniversitelere karar alma sürecinde geniş imkanlar tanıdıklarını belirtmişti. Dolayısıyla program ve fakülte bazından uygulamaların yapılabilmesinin mümkün olduğunu belirten Saraç, salgınla ilgili yerel ve bölgesel seyre göre farklı programlara dair yapılacak farklı uygulamalar konusunda üniversitelerin kurullarının karar alacağını söylemişti. Üniversitelerde yüz yüze eğitim olacak mı sorusu çok sayıda üniversite öğrencisi tarafından araştırılıyor. SAĞLIK BAKANLIĞINDAN YÖK’E ÜNİVERSİTELERDE UZAKTAN EĞİTİM ÖNERİSİ Edinilen son bilgilere göre YÖK; Sağlık Bakanlığından üniversitelerde güz döneminde eğitim-öğretim faaliyetlerinin sürdürülmesi ile ilgili olarak görüş istedi. Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen cevabi yazıda; güz döneminde örgün eğitimlerde, teorik derslerin mümkün olduğu kadar uzaktan ve dijital öğretim yöntemleri ile yapılması önerisinde bulunuldu. Uygulamalı eğitimlerin zorunlu tutulduğu programlarla ilgili olarak ise uygulamaların mümkün ise ertelenmesi tavsiye edildi.