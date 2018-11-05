HABER

"Üniversiteler tamamen iktidara bağımlı alanlara dönüştürüldü"

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.11.2018 14:12 | Son Güncelleme

TBMM İdare Amiri Mahmut Mahmut Toğrul: - "Üniversitelerin özerk, demokratik ve anadilde eğitim merkezleri olması gerekir"

TBMM İdare Amiri ve HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, üniversitelerin tamamen iktidara bağımlı alanlara dönüştürüldüğünü öne sürerek, "Üniversitelerin özerk, demokratik ve anadilde eğitim merkezleri olması gerekir." dedi.

Toğrul, HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ ve HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Sevtap Akdağ ile Mecliste düzenlediği basın toplantısında, üniversitelerin sorunlarının hangi boyutta olduğunu her gün müşahede ettiklerini dile getirdi.

Üniversitelerin akademisyenler, idari ve teknik kadro ile öğrencilerden oluşan üçlü sacayağı üzerine oturduğuna değinen Toğrul, "Bugün baktığımızda her üçünde de ciddi sorunların bulunduğunu görürüz. Özellikle 15 Temmuz 2016'daki FETÖ'nün darbe girişiminin de bahane edilmesiyle üniversiteler tamamen iktidara bağımlı alanlara dönüştürüldü. Zaten sıkıntılı olan üniversiteler, bununla daha da katmerleşmiş baskı altında kaldılar." ifadelerini kullandı.

Üniversitelerden 7 binin üzerinde kişinin ihraç edildiğini belirten Toğrul, şu görüşleri savundu:

"Bugün üniversitelerin en önemli bileşenlerinden olan araştırma görevlileri neredeyse çalışamaz ve kaderleri rektörlerin iki dudağı arasında olan bir kadroya dönüştürüldü. Aslında üniversite artık üniversite olma özelliğini kaybetti. Öğrenciler, üniversitelerde barınma, sağlık ve kültür koşullarını tamamen kaybettiler. Üniversitelerin artan sayısına rağmen öğrenciler, yeteri kadar barınma imkanı bulamadıkları için cemaatlerin yurtlarına mahkum edilir hale geldiler. Üniversitelerin özerk, demokratik ve anadilde eğitim merkezleri olması gerekir."

HDP Diyarbakır Milletvekili Dağ da yarın Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının (YÖK) kuruluş yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, YÖK'ün kurulmasıyla üniversitelerin özerkliğini yitirdiğini ileri sürdü.

PARTNERAhmet Kural çamur atıyor!Ahmet Kural çamur atıyor!
AK Partili Kurtulmuş: Dünya yeni bir dengesizliğin öncesindeAK Partili Kurtulmuş: Dünya yeni bir dengesizliğin öncesinde
Başkan Kocaoğlu'ndan 'liste' tepkisiBaşkan Kocaoğlu'ndan 'liste' tepkisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
basın toplantısı HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Sevtap Akdağ mahmut toğrul meclis TBMM İDARE AMİRİ Yükseköğretim Raporu

En Çok Okunan Haberler

Yerel seçimde İstanbul için flaş iddia: İbre kayıyor

Yerel seçimde İstanbul için flaş iddia: İbre kayıyor

Kocasıyla birlikte iş adamını tehdit etti: Görüntüleri internette yayarım

Kocasıyla birlikte iş adamını tehdit etti: Görüntüleri internette yayarım

Meğer estetik güzeliymiş! Gizem Hatipoğlu'nun fotoğrafı şaşırttı

Meğer estetik güzeliymiş! Gizem Hatipoğlu'nun fotoğrafı şaşırttı

Hilal Altınbilek'ten sevişme sahnesi itirafı

Hilal Altınbilek'ten sevişme sahnesi itirafı

Ankara ve İstanbul adayları kim olacak? İşte AK Parti ve CHP'de öne çıkan isimler

Ankara ve İstanbul adayları kim olacak? İşte AK Parti ve CHP'de öne çıkan isimler

ABD'den 'en sert yaptırım' kararı! İlk yanıt sert oldu

ABD'den 'en sert yaptırım' kararı! İlk yanıt sert oldu

İlginizi Çekebilir

Yerel seçim öncesi Mediar Araştırma'dan ilk anket! AK Parti'ye 'artık oy vermem' diyenlerin oranı...

Yerel seçim öncesi Mediar Araştırma'dan ilk anket! AK Parti'ye 'artık oy vermem' diyenlerin oranı...

İstanbul için yapılan son ankette çarpıcı sonuçlar (AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP son oy oranları)

İstanbul için yapılan son ankette çarpıcı sonuçlar (AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP son oy oranları)

MHP lideri Devlet Bahçeli talimat verdi: Meclis'ten geçecek

MHP lideri Devlet Bahçeli talimat verdi: Meclis'ten geçecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına MHP uyarısı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına MHP uyarısı!

Devlet Bahçeli'den sürpriz 29 Ekim kararı!

Devlet Bahçeli'den sürpriz 29 Ekim kararı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MHP'de Nuri Alço sürprizi! Genel Merkez'e geldi

MHP'de Nuri Alço sürprizi! Genel Merkez'e geldi

AK Parti'de adaylık başvuru süreci başladı! O isimler başvuru yapamayacak

AK Parti'de adaylık başvuru süreci başladı! O isimler başvuru yapamayacak

ABD'nin İran kararına Türkiye'den ilk yorum

ABD'nin İran kararına Türkiye'den ilk yorum

Yerel seçimde İstanbul için flaş iddia: İbre kayıyor

Yerel seçimde İstanbul için flaş iddia: İbre kayıyor

Ankara ve İstanbul adayları kim olacak? İşte AK Parti ve CHP'de öne çıkan isimler

Ankara ve İstanbul adayları kim olacak? İşte AK Parti ve CHP'de öne çıkan isimler

Binali Yıldırım aday olacak mı? 'İstanbul' sorusuna gülümseyerek yanıt

Binali Yıldırım aday olacak mı? 'İstanbul' sorusuna gülümseyerek yanıt

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.