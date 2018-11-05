TBMM İdare Amiri ve HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, üniversitelerin tamamen iktidara bağımlı alanlara dönüştürüldüğünü öne sürerek, "Üniversitelerin özerk, demokratik ve anadilde eğitim merkezleri olması gerekir." dedi.
Toğrul, HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ ve HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Sevtap Akdağ ile Mecliste düzenlediği basın toplantısında, üniversitelerin sorunlarının hangi boyutta olduğunu her gün müşahede ettiklerini dile getirdi.
Üniversitelerin akademisyenler, idari ve teknik kadro ile öğrencilerden oluşan üçlü sacayağı üzerine oturduğuna değinen Toğrul, "Bugün baktığımızda her üçünde de ciddi sorunların bulunduğunu görürüz. Özellikle 15 Temmuz 2016'daki FETÖ'nün darbe girişiminin de bahane edilmesiyle üniversiteler tamamen iktidara bağımlı alanlara dönüştürüldü. Zaten sıkıntılı olan üniversiteler, bununla daha da katmerleşmiş baskı altında kaldılar." ifadelerini kullandı.
Üniversitelerden 7 binin üzerinde kişinin ihraç edildiğini belirten Toğrul, şu görüşleri savundu:
"Bugün üniversitelerin en önemli bileşenlerinden olan araştırma görevlileri neredeyse çalışamaz ve kaderleri rektörlerin iki dudağı arasında olan bir kadroya dönüştürüldü. Aslında üniversite artık üniversite olma özelliğini kaybetti. Öğrenciler, üniversitelerde barınma, sağlık ve kültür koşullarını tamamen kaybettiler. Üniversitelerin artan sayısına rağmen öğrenciler, yeteri kadar barınma imkanı bulamadıkları için cemaatlerin yurtlarına mahkum edilir hale geldiler. Üniversitelerin özerk, demokratik ve anadilde eğitim merkezleri olması gerekir."
HDP Diyarbakır Milletvekili Dağ da yarın Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının (YÖK) kuruluş yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, YÖK'ün kurulmasıyla üniversitelerin özerkliğini yitirdiğini ileri sürdü.
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