Üniversiteler tatil mi? İşte Koronavirüs nedeniyle tatil edilen üniversiteler

Türkiye’de çıkacak mı ne zaman çıkacak derken İstanbul’da koronavirüslü bir hasta tespiti yapıldı. Akabinde yetkililer özellikle kalabalık alanlar ve organizasyonlar için alınacak önlemler ile ilgili çalışmalara başladı. Okullar tatil olacak mı diye merak edilirken bazı üniversiteler tatil kararı aldı.

ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

Devlet üniversiteleri ile ilgili henüz YÖK tarafından açıklanmış bir tatil kararı bulunmuyor. Ancak özel üniversitelerden tatil ya da uzaktan eğitim kararları gelmeye başladı.

Kadir Has Üniversitesi

Üniversiteden yapılan açıklama ya göre normalde 6-10 Nisan tarihleri arasında planlanmış olan 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Tatili, tedbir amaçlı olarak öne alınarak 11 Mart günü öğleden sonra başlayıp 20 Mart günü sona erecek şekilde revize edildi. Dersler 23 Mart 2020 günü başlayacak.

Bahçeşehir Üniversitesi

Üniversiteden yapılanaçıklamaya göre eğitimler online olarak yapılacak: “Eğitim-Öğretim sürecimizin aksamaması için 16-30 Mart tarihleri arasında tüm derslerimizi online platformlarda devam ettirme kararı almış bulunmaktayız. Online derslerimizin programını hafta sonu itibariyle duyuruyor olacağız.”

Koç Üniversitesi

Alınacak karar için görüşme yapılıyor.

Sabancı Üniversitesi

Alınacak karar için görüşme yapılıyor.

