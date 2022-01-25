HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Üniversiteler ve otogarlar ne zaman açılacak? Valilik tatili duyurdu! 25 Ocak üniversite ve otogarlar hizmet veriyor mu?

Üniversiteler ve otogarlar ne zaman açılacak? Valilik tatili duyurdu! 25 Ocak üniversite ve otogarlar hizmet veriyor mu?

25.01.2022 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yurt genelinde ve İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürürken üniversiteler için 2 günlük tatil duyurusu gelmişti. Son gelişmelere göre ise İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, olumsuz kış şartları nedeniyle aldıkları yeni tedbirleri açıkladı. Peki Üniversiteler ve otogarlar ne zaman açılacak? 25 Ocak üniversite ve otogarlar hizmet veriyor mu? İşte Yerlikaya'nın açıklaması ve detaylar...

Üniversiteler ve otogarlar ne zaman açılacak? Valilik tatili duyurdu! 25 Ocak üniversite ve otogarlar hizmet veriyor mu?

İstanbul'da yaşanan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerden üniversite ve otogarlardaki son durum merak ediliyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, olumsuz kış şartları nedeniyle aldıkları yeni tedbirleri açıkladı. İşte son durum...

ÜNİVERSİTELER VE OTOGARLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

İstanbul’da yer alan üniversitelerde de eğitime ara verildi. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 25.01.2022 tarihli toplantısında, İstanbul’da bulunan Üniversite Rektörleriyle yapılan istişareler doğrultusunda İstanbul'da yükseköğrenime 31 Ocak 2022 Pazartesi gününe kadar ara verildiği duyuruldu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından açıklamada bulundu ve olumsuz kış şartları nedeniyle alınan yeni tedbirleri duyurdu. İşte açıklamanın detayları;

"İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 25.01.2022 tarihli toplantısında; Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden alınan tahmin raporları ve devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle;

1- Kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında; memur, işçi ve diğer personelin 26 Ocak 2022 Çarşamba günü idari izinli sayılmasına,

2- Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl, engelli ve hamilelerin 26-27-28 Ocak 2022 tarihlerinde idari izinli sayılmalarına,

3- Esenler, Harem ve tüm cep otogarlarındaki şehirlerarası yolcu otobüslerinin çıkışlarının 26 Ocak 2022 Çarşamba günü saat 09.00’a kadar durdurulmasına,

4- İstanbul’da bulunan Üniversite Rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda ilimizde yükseköğrenime 31 Ocak 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,

5- Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri’nde 26-27-28 Ocak 2022 tarihlerinde eğitime ara verilmesine,

6- Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların, ilimize girişinin ikinci bir duyuruya kadar kısıtlanmasına,
Karar verilmiştir.

İlimizdeki karla mücadele çalışmalarında İçişleri Bakanlığımızca yayımlanan “Kış Tedbirleri Genelgesi” kapsamında oluşturulan; arama kurtarma, sağlık, tahliye ve yerleştirme, güvenlik ve trafik, beslenme, gıda, tarım ve hayvancılık, enerji, ulaşım-altyapı, nakliye, haberleşme, barınma ve teknik destek ve ikmal çalışma gruplarında 18.029 personel ve 5.227 araç ile müdahale edilmiştir. "

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cinsel hayatınızı önemsiyorsanız hemen o telefonu elinizden bırakınCinsel hayatınızı önemsiyorsanız hemen o telefonu elinizden bırakın
Türkiye'de ilk! İzmir'de deniz canlıları mumyalanıp sergilenmeye başladıTürkiye'de ilk! İzmir'de deniz canlıları mumyalanıp sergilenmeye başladı
O gün, 84 milyonun ağzından tek bir cümle duyuluyorduO gün, 84 milyonun ağzından tek bir cümle duyuluyordu
Anahtar Kelimeler:
kar yağışı

En Çok Okunan Haberler

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'da kazan kaynadı! İstifası istendi ve takımdan ayrıldı!

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'da kazan kaynadı! İstifası istendi ve takımdan ayrıldı!

Fatma Girik ölmeden vasiyetini hazırlamış! Tüm mal varlığını onlara bıraktı

Fatma Girik ölmeden vasiyetini hazırlamış! Tüm mal varlığını onlara bıraktı

Fırsatçılar yine iş başında! Vatandaş isyan etti: Bu kadar da olmaz ki

Fırsatçılar yine iş başında! Vatandaş isyan etti: Bu kadar da olmaz ki

Ekrem İmamoğlu kar yağışı için saat verip uyardı

Ekrem İmamoğlu kar yağışı için saat verip uyardı

İşte İstanbul'da son durum! Köprü, otogar, havalimanı...

İşte İstanbul'da son durum! Köprü, otogar, havalimanı...

Cüneyt Özdemir isyan etti: ‘Aklım almıyor ya bu nasıl olur’

Cüneyt Özdemir isyan etti: ‘Aklım almıyor ya bu nasıl olur’

İlginizi Çekebilir

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

İstanbullular dikkat! Peş peşe uyarılar

İstanbullular dikkat! Peş peşe uyarılar

Evinizin en güzel köşesi için en iyi köşe takımları hangileri?

Evinizin en güzel köşesi için en iyi köşe takımları hangileri?

Düzce'de otoyolda 30 araç birbirine girdi!

Düzce'de otoyolda 30 araç birbirine girdi!

Dehşete düşüren ifade! Korku dolu anları böyle anlattı

Dehşete düşüren ifade! Korku dolu anları böyle anlattı

İstanbul'da da hissedilen depremden ilk görüntüler geldi

İstanbul'da da hissedilen depremden ilk görüntüler geldi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.