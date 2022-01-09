HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. Üniversitelerde bazı bölümler öğrencisiz kaldı! Sebebi...

Üniversitelerde bazı bölümler öğrencisiz kaldı! Sebebi...

09.01.2022 01:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İş kaygısı öğrencilerin bölüm tercihlerinin mühendislik fakültelerinden sağlık alanında eğitim veren fakültelere kaymasına neden oldu. Sivas’ta bankacılık ve sigortacılık alanında eğitim veren yüksek okul ve meslek yüksek okuluna tek bir öğrenci kaydı dahi yapılamadı. Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, benzer durumun tüm Türkiye için geçerli olduğunu belirtti.

Üniversitelerde bazı bölümler öğrencisiz kaldı! Sebebi...

Bu yıl yüksek öğretim programlarına kayıt yaptıran öğrencilerin tercihlerinde önceki yıllara kıyasla değişiklikler oldu. Mühendislik fakültelerine olan ilgi her geçen yıl azalırken sağlık alanında eğitim veren fakültede ilgi arttı. Sivas’ın Zara ilçesinde bankacılık ve sigortacılık alanında eğitim veren yüksek okul ve meslek yüksek okuluna ise tek bir öğrenci kaydı dahi yapılamadı. Okulların yeniden öğrencilerle buluşturulabilmesi için okullarda farklı bölümler açılması planlanıyor.

Son Dakika: Kayseri'de öğrencileri taşıyan midibüs devrildi! Ölü ve çok sayıda yaralı varSon Dakika: Kayseri'de öğrencileri taşıyan midibüs devrildi! Ölü ve çok sayıda yaralı var

"TÜM ÜNİVERSİTELERDE DURUM AYNI"

Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, benzer durumun tüm Türkiye için geçerli olduğunu belirterek, “Bazı bölümlerimize öğrenci gelmiyor. Türkiye genelinde özellikle Anadolu’da olduğu gibi bizde de bazı bölümlerde öğrenci sayısında azalmalar yaşıyoruz. Örneğin mühendislik fakülteleri. Mühendislik fakültelerinde öğrenci sayısı son 10 yıldır gittikçe azalıyor. Bu yıl yine iktisadi idari bilimler fakültelerinde, edebiyat fakültelerinin bazı bölümlerinde de öğrenci kayıpları gördük. En çok öğrenci gelen bölümler ise sağlık alanındaki bölümlerimizdir. Tıp fakültesi, diş hekimliği, veterinerlik ve sağlık hizmetleri gibi bölüm ve fakültelerimize öğrenci geliyor. Eğitim ve ilahiyat fakültelerimizin de öğrenci kapasitesi doluyor. Zaman zaman rektörler olarak YÖK başkanımızla bir araya geldiğimizde bu konuda çözümler arıyoruz" dedi.

BU İKİ OKULU TERCİH EDEN OLMADI

Yıldız, Zara ilçesinde bulunan yüksek okul ve meslek yüksek okuluna öğrenci kaydı yapılamadığını belirterek, “Bu yıl Zara ilçemizde yüksek okulumuza ve meslek yüksek okulumuza hiç öğrenci gelmedi. Bu okullarımızla ilgili hangi bölümlerin açılması halinde öğrencilerin gelebileceği hususunda çalışmalar yapıyoruz. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında açacağımız yeni bölümlerle bu okullarımıza da öğrenci gelmesi için çalışacağız. Bu Cumhuriyet üniversitesinin bir sorunu değil. Başka bir ile gidiyor da Sivas’a gelmiyor değil. Bu ülke genelinde yaşanan bir durumdur.” dedi.

AW511956_01

İŞ KAYGISI TERCİHLERİ ETKİLİYOR

Yıldız, öğrencilerin bölüm tercihi yaparken kolay iş bulabileceği bölümleri tercih ettiklerini ifade ederek, “Öğrenci şöyle bakıyor. Öğrenci diyor ki ‘ben 4 yıl okuduktan sonra görev alabilecek miyim.’ En büyük neden bu. Bu nedenle 2. veya 3. yerleştirmelerde 4 yıllık lisans programları yerine 2 yıllık ön lisans programlarımız doldu. Öğrenci ‘iki yıl okur işe başlarım’ diyor. Öğrencide velide bu şekilde bakıyor” diye konuştu. (İHA)

Tutuklu Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri Enis Berke Gök ve Caner Perit Özen için tahliye kararı! 3 aydır cezaevindeydilerTutuklu Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri Enis Berke Gök ve Caner Perit Özen için tahliye kararı! 3 aydır cezaevindeydiler


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu da oldu! Parmağına taktı, soluğu hastanede aldıBu da oldu! Parmağına taktı, soluğu hastanede aldı
Yürek yakan anlar! Oğlunu görünce yıkıldıYürek yakan anlar! Oğlunu görünce yıkıldı
95. ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? 95. ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İşte hastanelerdeki son durum

İşte hastanelerdeki son durum

Şanlıurfa sınırında patlama! MSB acı haberi duyurdu

Şanlıurfa sınırında patlama! MSB acı haberi duyurdu

Bu nasıl şans? Emre Belözoğlu bir türlü kurtulamıyor!

Bu nasıl şans? Emre Belözoğlu bir türlü kurtulamıyor!

Babasından olan kardeşlerini paylaştı! İnanılmaz benzerlik

Babasından olan kardeşlerini paylaştı! İnanılmaz benzerlik

Ayakta bile zor duruyordu! Son görüntüsü şaşkına çevirdi

Ayakta bile zor duruyordu! Son görüntüsü şaşkına çevirdi

Akılalmaz olay! '15 yıllık galericiyim başıma bu geldi’

Akılalmaz olay! '15 yıllık galericiyim başıma bu geldi’

İlginizi Çekebilir

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

‘Korona olmayan kalmadı, şehir düştü’ denilen Eskişehir'de kısıtlamaya gidildi

‘Korona olmayan kalmadı, şehir düştü’ denilen Eskişehir'de kısıtlamaya gidildi

Erkeğin en özel aksesuarı! En iyi cüzdan marka ve modelleri

Erkeğin en özel aksesuarı! En iyi cüzdan marka ve modelleri

Erdoğan’ın o fotoğrafındaki dikkat çeken detay!

Erdoğan’ın o fotoğrafındaki dikkat çeken detay!

Bu ilk değil! Tutuklanmamak için hamile kalmışlar

Bu ilk değil! Tutuklanmamak için hamile kalmışlar

İstanbul’da vahşet! Canlı canlı mezara gömdüler…

İstanbul’da vahşet! Canlı canlı mezara gömdüler…

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.