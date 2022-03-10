Üniversitelerde kar tatili ne zaman bitiyor? YÖK duyurdu! Kar tatili sonrası üniversiteler ne zaman açılacak?

İstanbul'da etkisini gösteren kar yağışı ile birlikte üniversiteler için de kar tatili haberi geldi. Üniversite öğrencileri tarafından tatilin ne zaman biteceği merak ediliyor. Yağış ile birlikte memur ve işçilere de idari izin tanınmıştı. Peki üniversitelerde kar tatili ne zaman bitiyor?

ÜNİVERSİTELERDE KAR TATİLİ NE ZAMAN BİTİYOR?

İstanbul dahilinde yer alan bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları, çeşitli kurslar, olgunlaşma enstitüleri, halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları, özel okullardaki takviye kursları, Kur'an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dahil olmak üzere, tüm eğitim kurumlarının faaliyetlerine ara verilmesi kararlaştırıldı.

PAZARTESİ GÜNÜNE KADAR ARA VERİLDİ

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul ve çevre illerdeki üniversiteler uyarıldı.

YÖK'ten yapılan açıklamada ise şu cümleler yer aldı:

"Değerli Öğrencilerimiz İstanbul Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden alınan verilere göre 10 Mart 2022 günü için turuncu alarm verilmiştir. Bu doğrultuda İstanbul Valiliği il genelindeki Üniversite rektörlükleriyle yapılan istişareler doğrultusunda yükseköğrenime 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verildiğini açıklamıştır.

Beklenen kar yağışının çevre illeri de etkileyeceği düşünülerek söz konusu illerdeki üniversitelerimizin bulundukları illerin valilikleriyle irtibata geçerek gerekli tedbirleri almasını önemle rica ederiz" ifadeleri kullanıldı.



