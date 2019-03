Üniversitelerde nevruz ateşi yandı

EDİRNE/KIRKLARELİ (AA) - Trakya Üniversitesinde 21 Mart Nevruz Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Balkan Yerleşkesi Bolca Ana Yemekhanesi önünde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, nevruzun Türklerin tarih sahnesinde var oluşunu temsil ettiğini söyledi.

Nevruzu "zorlukların bitip yeniden doğuşun başladığı gün" olarak tanımlayan Tabakoğlu, "Kışın ağır şartlarından, her şeyin kuruduğu, öldüğü bir andan sonra bahar sıcaklıkla beraber tekrar gelir. Çiçekler açar, her şey yeşillenir. Bu bir müjdedir ve bayramdır." dedi.

Türk milletinin tarihin her sahnesinde var olduğunu ifade eden Tabakoğlu, "Bitti gitti denilen Türk milleti de her zaman küllerinden doğmayı başarmıştır. Nevruz aslında kahraman Türk milletinin tarih sahnesine tekrar tekrar çıkışını temsil eden güzel bir gündür. Bu büyük millet her gittiği yerde tarih yazmış. Bu büyük millet tekrar eski o güzel günlerin muştusuyla ayağa kalkıyor. Biz de öğrencilerimizi bu ruh ve inançla yetiştiriyoruz. Geleceğe çok iyi hazırlanmalıyız. Önümüzdeki yüzyıl inşallah bizim medeniyetimizin yüzyılı olsun." diye konuştu.