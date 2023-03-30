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Üniversitelerde sınavlar online mı olacak? Üniversite sınavları yüz yüze mi yapılacak? YÖK açıkladı

30.03.2023 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üniversite sınavlarının online mı olup olmadığı merak ediliyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından birçok ilde üniversitelerde eğitim öğretime uzaktan devam edilmişti. Üniversitelerin yüz yüze açılacağı tarih hakkında YÖK tarafından açıklama yapıldı. Peki, üniversitelerde sınavlar online mı olacak? Üniversite sınavları ne zaman yapılacak?

Üniversitelerde sınavlar online mı olacak? Üniversite sınavları yüz yüze mi yapılacak? YÖK açıkladı

Üniversitelerde sınavların online mı yoksa yüz yüze mi yapılacağı merak ediliyor. Şubat ayında gerçekleşen ve Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay'da içerisinde olmak üzere birçok ili etkileyen depremlerin ardından üniversiteler eğitime online devam etmişti. YÖK tarafından üniversitelerin açılacağı tarih ve sınavlar hakkında duyuru yayımlandı.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

YÖK Başkanı Özvar, üniversitelerde 2022-2023 eğitim öğretim yılı bahar dönemine ilişkin açıklama yaptı.
Bahar dönemindeki ara sınavlar şeffaflık ve denetlenebilirlik ilkesi esas alınarak uzaktan öğretim yöntemleriyle çevrim içi yapılacak.

üniversiteler-ne-zaman-açılacak

Özvar, 3 Nisan itibarıyla üniversitelerde uzaktan öğretimle birlikte isteyen öğrencilere devam şartı aranmaksızın sınıflarda yüz yüze eğitim verilebileceğini duyurdu.


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