Üniversitelerde sınavlar online mı olacak? Üniversite sınavları yüz yüze mi yapılacak? YÖK açıkladı

Üniversitelerde sınavların online mı yoksa yüz yüze mi yapılacağı merak ediliyor. Şubat ayında gerçekleşen ve Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay'da içerisinde olmak üzere birçok ili etkileyen depremlerin ardından üniversiteler eğitime online devam etmişti. YÖK tarafından üniversitelerin açılacağı tarih ve sınavlar hakkında duyuru yayımlandı.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

YÖK Başkanı Özvar, üniversitelerde 2022-2023 eğitim öğretim yılı bahar dönemine ilişkin açıklama yaptı.

Bahar dönemindeki ara sınavlar şeffaflık ve denetlenebilirlik ilkesi esas alınarak uzaktan öğretim yöntemleriyle çevrim içi yapılacak.

Özvar, 3 Nisan itibarıyla üniversitelerde uzaktan öğretimle birlikte isteyen öğrencilere devam şartı aranmaksızın sınıflarda yüz yüze eğitim verilebileceğini duyurdu.



