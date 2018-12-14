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Üniversitelerde yabancı uyruklu 3 bin 439 öğretim elemanı çalışıyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.12.2018 11:03 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: - "168 üniversitede toplam 3 bin 439 yabancı uyruklu öğretim elemanı çalışıyor" - "Son 5 yıl içerisinde 67 yabancı uyruklu öğretim elemanı Türk vatandaşlığına geçmiştir" - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer: - "Önemli olan yabancı uyruklu öğretim üyelerinin üniversitelerimize kattıklarıdır. Ülke vatandaşı öğretim görevlilerine her alanda gereken desteğin sağlanarak bilimsel araştırmaların yükseltilmesi şarttır”

SEVAL OCAK ADIYAMAN - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 168 üniversitede toplam 3 bin 439 yabancı uyruklu öğretim elemanının görev yaptığını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in üniversitelerde istihdam edilen yabancı uyruklu öğretim elemanlarına ilişkin yazılı soru önergesini yanıtladı.

Bakan Selçuk, 2547 sayılı Kanunun 34'üncü maddesi uyarınca 8 üniversitede 1 yabancı uyruklu öğretim elemanı olmak üzere 168 üniversitede toplam 3 bin 439 yabancı uyruklu öğretim elemanının istihdam edildiğini bildirdi.

Selçuk, son 5 yıl içerisinde 67 yabancı uyruklu öğretim elemanının Türk vatandaşlığına geçtiği de kaydetti.

- "Türk öğretim üyeleri yurt dışında bilimsel araştırmalara imza atıyor"

Gürer, konuya ilişkin değerlendirmesinde, yabancı öğretim üyelerinin sayısal varlığının değil, Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanında araştırma ve geliştirmeye sunduğu katkının önemli olduğuna işaret etti.

Türkiye'nin bir çok değerli öğretim üyesinin yurt dışında farklı üniversitelerde öğretim üyesi olarak görev yaptığını ve alanlarında çok başarılı bilimsel araştırmalara imza attıklarını belirten Gürer, şu değerlendirmede bulundu:

"Önemli olan yabancı uyruklu öğretim üyelerinin üniversitelerimize kattıklarıdır. Üniversitelerimizin bu bağlamda dünyada eğitim özelliği açısından üst sıralara taşınması, eğitimin bilimsel anlamda yükselmesi ülke gençliğimizin geleceği adına çok çok önemlidir. Ülkemiz üniversitelerinin bilgi ve bilimde dünyada oluşturacağı eğitim başarısı buluşlara da yansıyacak bir düzeye ulaşmalıdır. Ülke vatandaşı öğretim görevlilerine her alanda gereken desteğin sağlanarak bilimsel araştırmaların yükseltilmesi şarttır.”

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