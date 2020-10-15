Üniversitelerde yüz yüze eğitimle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuştu. Üniversitelerin yüz yüze eğitimiyle ilgili olarak "İnşallah mümkün olan en kısa sürede yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçim ile ilgili de açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

Üniversitelerimizin 2020-2021 akademik yılının hayırlara vesile olmasını diliyorum. İnşallah mümkün olan en kısa sürede yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz.

Türkiye, yıllar boyunca yükseköğretimde sıkıntılar yaşamıştır. Gençlerimiz ve aileleri büyük fedakarlıklara katlanıyorlardı. Ülkemizin potansiyeli ve ihtiyacı, mevcut kapasitenin çok üstündeydi.

'YÖK ANADOLU' PROJESİ

YÖK tarafından hazırlanan yeni bir projenin müjdesini paylaşmak istiyorum; YÖK Anadolu projesi. Bu adla başlatılan çalışma, Anadolu'da yeni gelişen üniversiteleri, daha gelişmiş üniversitelerle eşleştirerek eksiklerin hızla giderilmesini hedefliyor. Eşleşme yapılan üniversitenin öğrencileri, diğer üniversitenin programına iştirak edebilecektir. Bir başka önemli adım da, YÖK Sanal Laboratuvar projesidir.