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Üniversitelerdeki sportif faaliyetlerin artırılması için işbirliği protokolü

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2019 14:14 | Son Güncelleme

 YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) ile Gençlik ve Spor Bakanlığı, üniversitelerdeki sportif faaliyetlerin geliştirilmesi için işbirliğine gidiyor.

Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA, (DHA) - YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) ile Gençlik ve Spor Bakanlığı, üniversitelerdeki sportif faaliyetlerin geliştirilmesi için işbirliğine gidiyor.
YÖK ve Bakanlık arasında imzalanacak işbirliği protokolü ile yükseköğrenim gören öğrencilerin eğitsel, sosyal, kültürel, gönüllülük ve sportif faaliyetlerinin geliştirilmesi, bağımlılıkla mücadele, sosyal sorumluluk ve gönüllülük algılarının güçlendirilmesi amaçlanıyor. Protokol ile ayrıca gençlerin yükseköğrenim sürecinde almış oldukları eğitim ile birlikte kişisel kapasite gelişimlerine katkı sağlanması yönündeki iş birliğinin arttırılması ve desteklenmesi de hedefleniyor. Çarşamba günü YÖK’te gerçekleştirilecek imza töreninde işbirliği protokolüne Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç imza atacak. Törene Bakanlık yetkililerinin yanı sıra YÖK Üyeleri, Ankara’daki üniversite rektörleri ile Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ve spor ile ilgili uygulama ve araştırma merkezi bulunan Ankara’daki üniversitelerin ilgili dekan ve müdürleri katılacak.

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