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Üniversitelere ek yerleştirme istatistikleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2018 13:59 | Son Güncelleme

ÖSYM tarafından üniversitelerin boş kalan kontenjanlarına yapılan ek yerleştirme sonucunda, lisans ve ön lisans programlarına 103 bin 6 aday yerleşti - Lisans programlarında 119 bin 84, ön lisans programlarında ise 58 bin 19 olmak üzere toplam 177 bin 103 kontenjan boş kaldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) üniversitelerin boş kalan lisans ve ön lisans programlarına 103 bin 6 ek yerleştirme yapıldı.

ÖSYM tarafından 2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirmelerine ilişkin sayısal veriler açıklandı.

Buna göre, üniversitelerin lisans ve ön lisans programlarındaki 280 bin 109 boş kontenjandan 103 bin 6'sına yerleştirme yapılırken, 177 bin 103'ü boş kaldı.

Ek yerleştirme sonucunda, lisans programlarındaki 141 bin 41 kontenjana 21 bin 957, ön lisans programlarındaki 139 bin 68 kontenjana da 81 bin 49 aday yerleşti.

- Lisans programlarındaki boş kontenjanlar

Lisans düzeyinde, devlet üniversitelerindeki 104 bin 537 kontenjandan 18 bin 137'sine ek yerleştirme yapılırken 86 bin 400'ü boş kaldı.

Vakıf üniversitelerinde ise 27 bin 761 boş kontenjandan 3 bin 147'sine yerleştirme yapıldı, 24 bin 614 kontenjan ise boş kaldı.

KKTC üniversitelerinde de 8 bin 124 kontenjandan 640'ına yerleştirme yapılırken 7 bin 484 kontenjan boş kaldı. Diğer ülkelerdeki üniversitelerdeki 619 kontenjandan 33'üne yerleştirme yapıldı, 586 kontenjan boş kaldı.

Böylece lisans programlarında toplam 141 bin 41 kontenjandan 21 bin 957'sine yerleştirme yapıldı, 119 bin 84 kontenjan ise boş kaldı.

- Ön lisans programlarındaki boş kontenjanlar

Ön lisans düzeyinde devlet üniversitelerinde 112 bin 758 kontenjandan 67 bin 518'ine yerleştirme yapıldı, 45 bin 240 kontenjan ise boş kaldı.

Vakıf üniversitelerinde de ön lisans düzeyinde 23 bin 247 kontenjandan 12 bin 712'sine yerleştirme yapılırken 10 bin 535 kontenjan boş kaldı.

KKTC üniversitelerinde 3 bin 52 kontenjandan 808'ine yerleştirme yapıldı, 2 bin 244 kontenjan boş kaldı. Diğer ülkelerdeki üniversitelerdeki 11 boş kontenjanın ise tamamına yerleştirme yapıldı.

Bu kapsamda, ön lisans programlarındaki toplam 139 bin 68 kontenjandan 81 bin 49'una yerleştirme yapıldı, 58 bin 19 kontenjan boş kaldı.

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