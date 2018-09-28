Üniversitelere ek yerleştirme istatistikleri

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) üniversitelerin boş kalan lisans ve ön lisans programlarına 103 bin 6 ek yerleştirme yapıldı.

ÖSYM tarafından 2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirmelerine ilişkin sayısal veriler açıklandı.

Buna göre, üniversitelerin lisans ve ön lisans programlarındaki 280 bin 109 boş kontenjandan 103 bin 6'sına yerleştirme yapılırken, 177 bin 103'ü boş kaldı.

Ek yerleştirme sonucunda, lisans programlarındaki 141 bin 41 kontenjana 21 bin 957, ön lisans programlarındaki 139 bin 68 kontenjana da 81 bin 49 aday yerleşti.

- Lisans programlarındaki boş kontenjanlar

Lisans düzeyinde, devlet üniversitelerindeki 104 bin 537 kontenjandan 18 bin 137'sine ek yerleştirme yapılırken 86 bin 400'ü boş kaldı.

Vakıf üniversitelerinde ise 27 bin 761 boş kontenjandan 3 bin 147'sine yerleştirme yapıldı, 24 bin 614 kontenjan ise boş kaldı.

KKTC üniversitelerinde de 8 bin 124 kontenjandan 640'ına yerleştirme yapılırken 7 bin 484 kontenjan boş kaldı. Diğer ülkelerdeki üniversitelerdeki 619 kontenjandan 33'üne yerleştirme yapıldı, 586 kontenjan boş kaldı.