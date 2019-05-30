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Üniversitelerin "100/2000 YÖK Doktora Bursu" başvuruları

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2019 16:46 | Son Güncelleme

YÖK tarafından yurt içindeki devlet üniversitelerinde 100 öncelikli alanda burs verilmesini kapsayan "100/2000 YÖK Doktora Burs Programı" için üniversiteler 19 Haziran'a kadar başvurabilecek

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yurt içindeki devlet üniversitelerinde 100 öncelikli alanda burs verilmesini kapsayan "100/2000 YÖK Doktora Burs Programı" için üniversiteler, başvurularını 19 Haziran'a kadar yapabilecek.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin doktoralı insan kaynağı ihtiyacını karşılamak amacıyla yurt içindeki devlet üniversitelerinde 100 tematik alanda verilecek "100/2000 YÖK Doktora Burs Programı"nın güz dönemi başvuruları başladı.

Yükseköğretim kurumları, burs programının 2019-2020 eğitim öğretim yılı güz dönemi için başvurularını, "https://webuyg.yok.gov.tr/doktora" internet adresinden 19 Haziran'a kadar yapabilecek. İlan edilen öncelikli alanlardan en fazla 10'u için en az 3 kontenjan talep edilerek başvuru yapılacak.

- Yükseköğretim kurumlarının ardından adaylar başvuru yapacak

Doktora bursundan faydalanmak isteyen adayların başvuru dönemi ise yükseköğretim kurumlarının başvurularının YÖK tarafından değerlendirilmesinin ardından başlatılacak.

Başvurularını yükseköğretim kurumlarına yapacak adayların T.C. vatandaşı, doktora programı için yüksek lisans ya da bütünleşik doktora programı için lisans derecesine sahip olmaları, "Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği"nin ve başvuru yapılacak yükseköğretim kurumunun belirlediği başvuru ve kabul şartlarını taşımaları gerekiyor.

Programla ilgili diğer bilgilere ve burs programı kapsamındaki öncelikli tematik alanların listesine ise YÖK'ün "www.yok.gov.tr" internet adresinden ulaşılabilecek.

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100/2000 Doktora Burs Programı YÖK Yükseköğretim Kurulu

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